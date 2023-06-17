“Взорвался унитаз”: звезда шоу-бизнеса Айза подверглась опасности

38-летняя блогерша Айза-Лилуна Ай постоянно на связи со своими подписчиками в популярных социальных сетях. Она рассказывает поклонникам практически обо всем, что с ней происходит, даже о самых незначительных случаях. Но сегодня с ней произошло такое, чем она не могла не поделиться..

Айза рассказала фанатам о череде странных ситуаций. Сначала, по словам блогерши, в ее жилище отключилось электричество. Затем произошел инцидент в туалете. “Взорвался унитаз”, – сообщила бывшая жена Гуфа. Но это не единственный момент, когда она подверглась опасности. Также у Айзы вымогали деньги. Мол, злоумышленники угрожали.

При этом непохоже, что Айза крайне взволнована произошедшем, ведь она, являясь довольно эмоциональным человеком, не стала рассказывать подробности. “Треш и кринж”, – коротко высказалась мать двоих детей о несчастьях.

Ранее Айза раскритиковала певицу Славу, которая имела неосторожность в нетрезвом виде высказаться о покинувших Россию артистах. По мнению блогерши, знаменитость не заслуживает поддержки за сказанное, поскольку была в состоянии опьянения. Слова популярной блогерши приводили “Дни.ру”.