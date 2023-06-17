 

Вы будете удивлены: почему в парфюмерии так ценится амбра

17.06.2023, 0:15, Разное
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В парфюмерии используются разные ингредиенты для создания уникальной продукции. Например, амбра. Из названия кажется, что это смола какого-нибудь экзотического дерева. На самом деле это не так. Данный ингредиент имеет не растительное, а животное происхождение.

В чем ценность

Этот ценный компонент как для парфюмерии на самом деле производят кашалоты. Происходит это следующим образом. Кашалот питается моллюсками. Все непереваренные остатки пищи (например, панцири) попадают в специальный отсек в желудке, там ферментируются. Когда эти остатки достигают максимального размера, тогда кашалот их отрыгивает. Это можно сравнить с тем, как кошки срыгивают шерсть после своих «уходовых процедур».

Так вот эти остатки еды, которые переваривались в желудке у кашалота, потом попадают в море. Поначалу они источают очень неприятный запах, однако впоследствии аромат меняется. Он становится немного сладковатым, но с горчинкой. Как для создания парфюмерной продукции это идеальный вариант. Кстати, считается, что амбра из-за своего животного происхождения считается афродизиаком, повышает либидо у мужчин и женщин. Поэтому парфюмы, которые содержат такой компонент, пользуются особым спросом.

Добыть амбру можно в Атлантическом океане. Можно себе представить, насколько это сложный процесс. Из-за этого и цена такого компонента на рынке крайне высока.


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