 

Надежда Бабкина бесплатно раздает вещи из своего гардероба

17.06.2023, 0:03, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Народная артистка России Надежда Бабкина бесплатно раздает вещи из своего гардероба, который хранится в театре “Русская песня”. В недавнем выпуске “PROНовости” на телеканале “МУЗ-ТВ” певица показала, какую одежду может подарить зрителям. Среди подарков – роскошное черное платье, украшения, футболка.

Перебирая свой гардероб, Бабкина показала эксклюзивные вещи – например, наряд от Славы Зайцева (жакеты и юбка). Также Надежда Георгиевна похвасталась двумя кокошниками, украшенными драгоценными камнями. Их, как призналась артистка, она надевает только для выступлений.

А еще Бабкина объяснила, почему окружающим иногда может показаться, что она носит одно и то же из-за нехватки вещей, появляясь в разных местах. “Это не потому, что мне нечего надеть, а потому, что мне это нравится”, – сказала 73-летняя народная артистка.

Ранее Надежда Бабкина высказалась о причинах отъезда Аллы Пугачевой из России. Артистка дала понять, что вовсе не осуждает певицу, которую называли Примадонной российской эстрады. Однако руководительнице ансамбля “Русская песня” поведение коллеги непонятно. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Привычная картина

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь она такая, непредсказуемая штука

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Счастливая встреча “Леопарда” и “Брэдли”

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия и населенные пункты на букву Ы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика