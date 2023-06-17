Чем опасно избыточное потребление воды: объяснил врач

Многие из нас слышали, мол взрослый человек должен выпивать в день не менее двух литров чистой воды или обязательно потреблять хотя бы восемь стаканов жидкости. На самом деле все эти рекомендации носят довольно-таки относительный характер.

Разумеется, уровень потребления воды должен зависеть от возраста, массы тела, состояния здоровья, погодных условий и многих других факторов. Отсюда следует, что норма для каждого человека будет отличаться. Самое главное – вовремя удалять жажду.

Инфекционист Андрей Поздняков подчеркивает, что у людей пожилого возраста чувство жажды притупляется, поэтому им следует контролировать объемы потребляемой жидкости. Однако избыточное потребление воды может оказаться намного опаснее ее дефицита.

По словам врача, вода, всасываясь в ЖКТ и попадает в кровь, разбавляет электролитный состав плазмы. Элементов там становится меньше положенного, тогда как в клетках организма – больше.

Жидкость начинает проникать в клетки, вызывая набухание и оттек. Эксперт отмечает, что данное явление представляет наибольшую опасность для нервных клеток.

По данным телеканала “360”, это может привести к усугублению самочувствия, например, падению давления и головокружению Однако при оттеке головного мозга возможен летальный исход, уверен кандидат медицинских наук.