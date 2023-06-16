Рупор кремлевской пропаганды: О советских и НАТОвских стандартах

О советских и НАТОвских стандартах

Читал у братьев наших меньших такую теорию, что учиться на запад отправляли далеко не тех людей, кто был готов там обучаться и проходил по всем необходимым стандартам, а тех, кто сумел договорится с военным комиссаром.

Если это мнение верно, а я думаю оно верно, то совершенно неудивительны нынешние абсолютно топорные действия украинской армии. Когда люди уезжали на запад в надежде, что вот если сейчас поедем учиться на западную технику, то война к тому времени уже кончится, а если и не кончится, то когда эту технику еще привезут, а если даже и привезут, то все равно будут держать в тылу, а если даже и попадем на фронт, то сделанные с помощью демократии танки сами собой будут бить москалей.

Ну и в целом заметно, что после первых неудач на Запорожье, яростное желание запада давать технику ВСУ до победного конца, сменилось совершенно иной картинкой. Да! Все-таки надо отдавать себе отчет, что техника, которую производили на западе, создавалась в реалиях совершенно иных систем, совершенно иных концепций и доктрин, она предусматривала выполнение несколько иных задач и оказалась не самым лучшим вариантом для боев в понтийских степях.

Вообще, к слову, удивляют споры, которые опять начались с новой силой. Тема, стара как мир, что лучше, Т-90, «Абрамс» или «Леопард». Вообще, каждый из этих танков лучший, только лучший он в рамках той военной школы, под которую он, собственно, и создавался. А вывод от этого таков, что для хохлов, как бы они не отрицали своего прошлого, лучшим танком в рамках их собственной доктрины, был бы глубоко модернизированный Т-72 или Т-64. Но вера в чудо-техники белого человека – просто неограничена.

Ну и да, очень поражает, когда современные диванные «тактикульщики» начинают громко рассуждать об отсталости советской военной мысли и стратегии. Самое глупое мнение, которое вообще можно услышать. Когда вы говорите о таком, то сначала отдайте себе отчет, что СССР готовился ни к какой-то там СВО на Украине, или в условной Румынии. Советский Союз готовился к самой масштабной в истории человечества войне, которая только в первый месяц после начала должна была уничтожить десятки миллионов человек.

Однако современная Россия – это не СССР, та страна была самым натуральным военным заводом, который в кратчайшие сроки мог перестроится под массовый выпуск военной продукции, что могло бы позволить мобилизовать пускай и в скоротечном периоде в 30-45 дней, но просто колоссальные массы населения. Однако при этом никто не отменял старых советских тактик и наработок. Вот пожалуйста, маневренная оборона, в которую ушли наши на южных рубежах – это же наследие советской военной науки, и оно эффективно.

Так вот, то, что современная Россия по понятным историческим, экономическим и политическим причинам не может реализовать советские наработки в вопросах тотального наступления на противника, это еще не значит, что в СССР была плохая военная наука.

Кстати, по прошествии полутора лет с начала боевых действий на Украине, можно сделать некоторые промежуточные выводы, касающиеся западной стратегии и глубокого анализа. Можно смело говорить о том, что во многом аналитическая машина Северо-Атлантического альянса начала давать сбой. Причиной тому была и гегемония в течение многих лет, отсутствие настоящего противника, и очень сильная недооценка российского общества и политикуума нашей страны.

В первую очередь, никто даже и близко не мог предположить того, что российское военно-политическое руководство рискнет переступить границы «гибридной войны» и начать полноценные боевые действия. То есть вся стратегия была направлена на устоявшиеся догмы времен Холодной войны, которые в первую очередь предполагали стратегическое сдерживание, а не прямую конфронтацию.

Во-вторых, страны запада делали очень серьезный задел на то, что российская экономика обрушится после введенных санкций, а российские политические элиты устроят переворот в стране. Однако и этого не произошло, политические элиты государства оказались куда более сплоченными, а российское общество не дрогнуло перед потерями. Опять же прозападная оппозиция, на которую возлагали большие надежды, просто-напросто разбежалась из России.

В-третьих, вооруженные силы, изначально допустив провалы в планировании боевых действий, все же сумели взять себя в руки. Нашей стране не потребовалась массовая мобилизация населения, тем более сама по себе мобилизация не сильно отразилась на экономике и жизни граждан. Несмотря на удары по приграничным территориям, все-таки руководство страны все равно поддерживает мирное состояние жизни на большей части территории страны.

В целом, имея расчет на попытку переломить ситуацию на территории Украины в свою пользу, страны запада тихим сапом подошли к тому, что коренным образом сместить преимущество в свою пользу уже не получится. Значит стоит ожидать еще несколько яростных бросков, в попытке прорвать оборону наших парней вглубь и закрепится хоть где-то, для того чтобы застолбить территорию за собой. Да и на западе поддержка Украины начинает терять свою популярность. Война вообще, популярна только на первых порах, когда люди ходят под эмоциями, а когда она рутинизируется, то и спадает тот кураж, который был по первому времени.

В общем, никто не будет разводить новую Ирано-Иракскую войну посреди Восточной Европы. Западу в этом плане куда выгодней выстроить новую 38-ю параллель. Ибо, сейчас, началось, то, чего боялись весь период холодной войны, а именно – «путем войны стало невозможно добиться мира лучше, чем он был довоенным». Позиционный тупик.

(с) Опасный фрукт

https://t.me/opasny366 – цинк

Собственно, еще в марте 2022-го года писал, что сириизация войны на Украине неизбежна. Текущая "Сирия на максималках" не обещает скорого решения и чем дальше, тем все больше людей это понимают.

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