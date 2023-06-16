Скандалы: Пригожин опроверг свою или своих соратников причастность к появлению на улицах Краснодара листовок с его изображением

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что его добрым именем могут прикрываться украинские спецслужбы для вбросов в российских народ различной недостоверной информации

Об этом сообщает пресс-служба компании «Конкорд». Соответствующие листовки с изображением Евгения Пригожина, призывающим граждан перейти по кьюар-коду на специальный сайт или чат-бот в Telegram, появились на улицах Краснодара.

Согласно информации издания «Юга.ру», листовки развешены на столбах и разложены в самых людных местах города. Редакция портала поинтересовалась у главы «музыкантов», является ли это частью информационной кампании «вагнеровцев», и в курсе ли сам Пригожин о подобных «рекламках».

Лидер «оркестрантов» подчеркнул, что не имеет отношения ни к этим агитационным листовкам, ни к любым политическим активностям в интернете. Он также отметил, что не владеет информацией, кто и зачем может заниматься распространением подобной «макулатуры».

«Предположительно, это украинские спецслужбы, которые раскачивают повестку. Поэтому я к этому отношения не имею никакого и мои соратники так же», – передает слова руководителя ЧВК «Вагнер» пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее Евгений Пригожин указал на главных виновников нехватки военных БПЛА, а также объяснил, что, по его мнению, необходимо для эффективного производства таких аппаратов.

Петр Каменский