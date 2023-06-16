Челки-косички, шляпки и самодельные диадемы: быстрые прически и украшения для волос в преддверии фестивального сезона

Начало лета также означает то, что начался фестивальный сезон. Некоторые музыкальные фестивали начнутся уже через несколько дней, а это значит, что пришло время подобрать не только наряд, но также прическу и украшения для волос.

Крутые аксессуары, много блесток, страз и ярких тонов – все это является отличным решением. Вот несколько очень хороших вариантов причесок, которые могут выбрать для себя модные и стильные девушки.

Сияющие нити

В последнее время огромной популярностью начали пользоваться яркие и блестящие аксессуары, которые привлекают к себе внимание. Этот стиль был невероятно популярным в 90-х годах.

В этом году этот тренд снова вернулся в моду и стал еще более актуальным, чем когда-либо. Можно добавить столько блестящих прядей в волосы, сколько хочется. Блестки доступные в совершенно любых цветах, но лучше всего выбирать те оттенки, которые походи на собственные пряди. Это поможет получить максимально естественный результат.

Если же хочется произвести впечатление, то можно поэкспериментировать со своей прической и вплести блестящие пряди самых различных цветов. Это поможет привлечь к себе много внимания.

Прическа с небольшими заколками

Несмотря на то, что маленькие украшения сами по себе являются только лишь аксессуаром для волос, но с их помощью можно создать действительно восхитительную прическу.

Будь то распущенные волосы или пучок, можно создать достаточно много различных интересных вариаций укладки. Такие аксессуары идеально сочетаются как с прямыми, так и с вьющимися прядями. Небольшие заколки помогут сделать внешний вид эффектным. Лучше всего, если они будут красиво гармонировать с платьем и другими аксессуарами.

Челки-косички

Такая прическа пользуется огромной популярностью на протяжении длительного времени.

Можно заплести несколько косичек на прямых или волнистых волосах. Это отличный вариант для девушек с длинными или средней длины волосами. Косички можно носить как спереди около лица, так и можно собрать их на затылке, создав своего рода самодельную диадему.

Шарфы-банданы

Шарфы снова возвращаются и являются популярным и модным трендом. Этот аксессуар поможет сделать прическу действительно очаровательной.

Шарф поможет убрать волосы с лица и придать создаваемому образу большую притягательность и стиль. Кроме того, это обеспечивает комфорт.

Шляпки

Шляпы и самодельные головные уборы уже давно пользуются популярностью у посетителей фестивалей.

Это интересный способ выразить свое творчество. Также такой аксессуар защищает от палящих солнечных лучей. Шляпа является своего рода средством самовыражения.