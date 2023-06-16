Летняя обувь на танкетке – хит лета 2023: самые трендовые разновидности каблука

В 2023 году танкетка снова вернулась в моду. Несмотря на то, что обувь на платформе и мюли по-прежнему в тренде, однако на смену им пришли новые модели.В этом году популярностью пользуются небольшой блочный каблук и танкетка. Такую обувь можно легко добавить в совершенно любой гардероб и выглядеть очень стильно, независимо от того, предпочитаете ли приглушенные тона или яркие цвета.

От классических коричневых и черных босоножек на танкетке до блестящих, серебристых и золотистых моделей – есть множество различных модных вариантов. Вот несколько советов относительно выбора стильной и модной обуви.

Элегантные туфли на танкетке

В этом году популярностью пользуются более элегантные модели обуви на танкетке.

Это помогает придать особую элегантность образу, особенно если подобрать наряд.

Модные босоножки

Можно создать свой собственный неповторимый стиль с правильно подобранной обувью. Босоножки на танкетке бывают разных дизайнов, от ретро до модерна, что позволяет легко выбрать пару, соответствующую личному вкусу. Также нужно учитывать стиль одежды.

Босоножки на низкой танкетке лучше сочетаются с повседневным нарядом, а обувь на высоком каблуке следует сочетать с более формальной одеждой.

Яркие туфли с юбкой

Отличным вариантом станет красивая яркая юбка в сочетании с желтым топом.

Стильные красные туфли на танкетке могут подчеркнуть и оживить наряд. Это отличное решение для всех тех, кто любит яркие тона.

Стильные босоножки для офисного стиля

Такая обувь может стать отличным решением для составления красивого офисного стиля.

Элегантные брюки можно красиво сочетать с рубашкой и коричневыми кожаными босоножками на танкетке.

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Обувь на танкетке с платьем макси

Это лучший наряд для создания идеального расслабленного образа для встречи с друзьями.

Обувь на танкетке отлично смотрится с длинным ярким платьем. Это поможет создать действительно модный образ.

С узкими джинсами или леггинсами

Если вы ищете пару туфель на танкетке, которая поможет выделиться, то стоит выбрать замшевую модель с ремешком на щиколотке.

Черные босоножки на танкетке невероятно универсальны и их можно носить с чем угодно. Можно создать повседневный образ и надеть леггинсы или джинсы скинни.

С джинсовой юбкой

Шикарные туфли на танкетке коричневого или бежевого цвета идеально дополнят джинсовую юбку и сразу оживят образ.

Это поможет создать повседневный летний образ, который одновременно стильный и удобный. Аксессуары сделают его подходящим для любого случая.

С коротким платьем

Обувь на танкетке идеально подходит к платьям любой длины. Красивые нейтральные босоножки станут самым лучшим решением. В таком наряде можно пойти на свидание или вечеринку с друзьями.

С шортами

Чтобы сделать внешний вид еще более привлекательным, стоит сочетать босоножки на танкетке с шортами. Все это хорошо сочетается со светлой блузкой. Этот наряд идеально подходит для повседневного образа, который подойдет для похода по магазинам или встречи с друзьями.

С белым платьем

Стоит надеть свободное белое платье с парой туфель на танкетке, чтобы создать шикарный ансамбль для официальных или неформальных мероприятий. Дополнить создаваемый образ можно стильной и модной сумкой.