Легендарный актер кино и ТВ умер в доме престарелых

Стало известно о смерти Йинга Чои Чунга – легендарного актера кино и телевидения. Он умер 14 июня 2023 года в Гонконге на 89-м году жизни в доме престарелых. О кончине звезды экрана сообщила его подруга Чунга, сделав публикацию в социальных сетях. Причину смерти она не назвала.

Йинг Чои Чунг родился в 1934 году в Гонконге, когда этот административный район принадлежал Великобритании. Там будущий актер окончил колледж. В киноиндустрию погрузился в 16 лет. Когда актеру исполнилось 32, он вместе с друзьями основал кинокомпанию Wanfu Films.

Йинга Чои Чунга называют легендарным актером, потому как он сыграл в более чем 200 картинах. В его фильмографии – “Лепестки на ветру”, “Полуночный оборотень”, “Фиолетовый меч-молния”, “Волшебный меч-снежинка”, “Любовник под прикрытием”, “Нефрит в красной пыли”, “Золотой скелет”, “Белый дракон”, “Красная лампа в крови”, “Кровавый платок” и другие знаменитые проекты.

Йинг Чои Чунг был женат на актрисе Фань Линь, с которой познакомился во время съемок одного из фильмов в 1960-х. Жили в браке несколько лет, развелись в 1969-м. Фань Линь подарила знаменитому актеру двоих сыновей.