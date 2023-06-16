В Москве завершают трансформацию онкологической службы



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В составе нового лечебно-диагностического комплекса МКНЦ им. А.С. Логинова центр амбулаторной помощи, отделение лучевой терапии, оборудованы 18 современнейших операционных, лаборатория и многое другое. Здесь будут лечить наиболее сложные локализации злокачественных опухолей и проводить все виды операций при раке головы, шеи, щитовидной железы, дыхательных путей, легких, пищевода, желудка, репродуктивной системы, поджелудочной железы, печени, кожи.

А также проводить трансплантацию органов при злокачественных новообразованиях. Здесь впервые заработает отделение высокоточной радиоизотопной диагностики – ПЭТ/КТ, ОФЭКТ/КТ. Возможности Центра позволят оказывать комплексную медицинскую помощь самым тяжелым – коморбидным пациентам, то есть тем, кто имеет еще несколько тяжелых хронических заболеваний.

Этапы большого пути

За последние годы в столичной системе онкологической службы произошли и другие большие изменения. «Это медицинское направление стало первым, где мы реализовали новые подходы к организации помощи, – рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. – Мы внедрили клиентские пути для максимально быстрого пути пациента – от подозрения на заболевание до лечения и последующего наблюдения. Сформировали каркас онкологической службы города, провели реконструкцию крупнейших объектов и построили самый мощный в стране онкоцентр им. Логинова».

С 2019 года в Москве внедрен новый стандарт онкопомощи, предусматривающий индивидуальный клиентский путь для каждой локализации и срока заболевания и в зависимости от сложности случая. Перед открытием Московского онкологического форума министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что московская медицина сегодня является локомотивом системы здравоохранения. Это и новые технологии, и цифровые решения, и внедрение программ искусственного интеллекта, нацеленное на раннее выявление онкологии и сопровождение пациента с таким тяжелым недугом.

В рамках нового стандарта онкопомощи в столице были созданы якорные онкологические центры, соединившие стационарную и амбулаторную помощь, уровень оснащенности которых соответствует передовым мировым стандартам. Такие центры были организованы на базе крупнейших городских стационаров – МКНЦ им. А.С. Логинова, МГОБ № 62, ГКБ им. С.П. Боткина, ММКЦ «Коммунарка», ГКОБ № 1. И сегодня все этапы лечения – от обследования до диспансерного наблюдения – проходят в одном учреждении.

В структуру якорных центров вошли и патоморфологические лаборатории, чьи возможности были серьезно увеличены. Для их оснащения город закупил более 300 единиц современного оборудования, позволившего, в том числе, максимально автоматизировать процесс обработки диагностического биоматериала. Продолжается пилотный проект по цифровой трансформации патоморфологических исследований. Врачи создают цифровые копии биоматериалов и единую базу гистологических изображений.

Хирургические отделения оснащены оборудованием для проведения наименее травматичных малоинвазивных операций – лапороскопических или роботических. Пациенты, которым нужна лучевая терапия, могут получить ее бесплатно не только в городских больницах, но и в частных московских клиниках. Наращивает город и собственные мощности. Так, в новом корпусе «Коммунарки» заканчивается строительство отвечающего высоким международным стандартам центра проведения 3D- и 4D-лучевой терапии. А пациентам МКНЦ им. А.С. Логинова эти прогрессивные технологии уже доступны.

Активно обновляется и другая онкологическая инфраструктура города. Так, в Московской онкологической больнице №62 создана современная лаборатория онкоморфологии и молекулярной генетики. В онкологической больнице №1 открыт новый онкохирургический корпус. Новые ЦАОП сегодня работают в Городской клинической онкологической больнице №1, ГКБ им. Боткина и в ММКЦ «Коммунарка».

С опережением графика

Москва стала первым регионом в России, который досрочно – на 3 года раньше срока – перешёл на новые федеральные клинические рекомендации по лечению наиболее распространенных видов рака.

Благодаря переоснащению диагностических подразделений значительно увеличилась доступность и оперативность всех видов обследования. В городе достаточное количество установок для лучевой диагностики – КТ, МРТ, рентгенаппаратов и УЗИ экспертного класса, доступна радиоизотопная диагностика (ПЭТ-КТ и ОФЭКТ-КТ). И сегодня от момента подтверждения диагноза до начала лечения в столице в среднем проходит около недели.

За счет городского бюджета или в рамках региональной льготы обеспечивается лекарственное лечение рака, в том числе таргетная и иммунная терапии. Столичная программа лекарственной терапии, входящая в базовую программу ОМС, охватывает 90% пациентов, которым назначаются наиболее эффективные препараты, позволяющие точечно воздействовать на опухоль и избегать многих побочных эффектов.

Важно также отметить, что благодаря цифровой платформе московского здравоохранения вся информация о пациенте загружаются в его электронную карту, что позволяет специалистам видеть всю информацию о пациенте на протяжении всего его лечения.

В столице работает Московское онкологическое общество, объединившее усилия специалистов в их стремлении повышать качество онкологической помощи с использованием лучших мировых практик. Так, в прошлом году по инициативе Московского онкологического общества начались наблюдательные исследования, направленные на формирование клинической базы применения новейших онкологических препаратов. Исследование проходят 12 онкологических препаратов по четырём нозологиям: рак лёгкого, почки, молочной железы и предстательной железы.

Форум-2023

Изображение предоставлено организатором мероприятия

Сегодня, по словам Анастасии Раковой, столичные онкологи готовы делиться опытом и знаниями, обсуждать идеи и треки развития с профессионалами и пациентами: «Московский онкологический форум 2023 – площадка для дискуссий и открытого диалога, новых научных идей и практических разработок».

Девиз Московского онкологического форума, который проходит в Гостином дворе 15-17 июня: «Делимся опытом. Создаем будущее. Продлеваем жизнь» https://moscowcancerforum.ru В этом году Форум стал не менее масштабным, чем в 2021 году. На его площадках выступают свыше 300 экспертов из 10 стран мира. Среди спикеров ведущие отечественные специалисты, а также онкологи из Казахстана, Германии, Испании, Сербии, Франции, Италии, Индии и ряда других стран. На полях Форума проходит интерактивная выставка новейших разработок и технологий, мастер-классы с «живой хирургией» – демонстрацией операций в прямом эфире. В завершающий день работы Форума его площадки впервые будут открыты для представителей сообществ пациентов, онкологических больных и их близких.

Участники и гости форума обсуждают профильные программы и влияние инноваций на клиническую практику, знакомятся с презентацией уникального опыта организации онкологической помощи в мегаполисе и интерактивной выставкой новейших разработок и технологий, обмениваются опытом с российскими и зарубежными коллегами. А участие экспертов из смежных отраслей медицины позволяет осветить междисциплинарную проблематику ведения онкопациентов. В том числе, в таких областях, как нейрохирургия, офтальмология, педиатрия, онкогематология и др. В рамках Форума проходит конкурс молодых ученых, на котором будущее отечественной онкологии представляет результаты своих исследований научному сообществу, и может получить его экспертную оценку. Программа Форума включает около 70 научных экспертных сессий, советов и дискуссий. «МедНовости» рассказывают о некоторых их них.

Изображение предоставлено организатором мероприятия

Цифровые сервисы в онкологии

Телемедицинские технологии активно применяются в столице на различных этапах оказания онкологической помощи. Созданы цифровые модели заболеваний разных локализаций и стадий, компьютерного «зрения». На секции «Цифровая онкология» эксперты обсудили вопросы практического внедрения разработок в области цифровой патоморфологии, телемедицины, а также технологий на основе искусственного интеллекта в лучевой диагностике. При этом, столичная онкослужба активно интересуется цифровым опытом коллег из других стран и регионов России. Так, на сессии «Цифровые сервисы в профиле “Онкология и онкогематология” и помощь волонтеров» был представлен опыт Испании.

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Побочные эффекты противоопухолевой терапии

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