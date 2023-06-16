Рупор кремлевской пропаганды: ПМЭФ-2023
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Из заявлений Путина.
1. Россия увеличит расходы на оборону.
2. Россия слезла с нефтяной иглы.
3. Россия будет расширять свободу предпринимательства.
4. Западные ТНК в России будут замещены российским бизнесом.
Основной лейтмотив выступления.
1. Расчет Запада на крах российской экономики рухнул. Это просчет Запада.
2. Российская экономика восстанавливается и развивается быстрее чем ожидали на Западе и у нас в стране.
3. Экономический курс после начала СВО в целом себя оправдал и будет служить фундаментом для дальнейшего развития.
4. Россия не будет идти к автаркии, а будет сохранять и расширять торгово-экономические связи с внешним миром.
5. Стабильная экономическая ситуация позволит России успешно противостоять Западу и обеспечивать СВО.
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Источник: Colonel Cassad
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