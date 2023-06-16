 

Рупор кремлевской пропаганды: ПМЭФ-2023

16.06.2023, 22:20, Разное
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Из заявлений Путина.

1. Россия увеличит расходы на оборону.
2. Россия слезла с нефтяной иглы.
3. Россия будет расширять свободу предпринимательства.
4. Западные ТНК в России будут замещены российским бизнесом.

Основной лейтмотив выступления.

1. Расчет Запада на крах российской экономики рухнул. Это просчет Запада.
2. Российская экономика восстанавливается и развивается быстрее чем ожидали на Западе и у нас в стране.
3. Экономический курс после начала СВО в целом себя оправдал и будет служить фундаментом для дальнейшего развития.
4. Россия не будет идти к автаркии, а будет сохранять и расширять торгово-экономические связи с внешним миром.
5. Стабильная экономическая ситуация позволит России успешно противостоять Западу и обеспечивать СВО.

Источник: Colonel Cassad


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