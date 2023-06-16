Мнение: О новых стратегиях женских разводов… Спасибо Путину за это?

Ну да, разводятся двое, так почему разводы сразу названы «женскими»? Да потому, что 80% их инициируют женщины. Об этом говорят и сухая #статистика, и житейская практика. А ещё свежие статистические данные говорят, что в этом деле наметился новый тренд.

Что ж, наши #женщины — действительно умницы. Сообразили…

Вообще, конечно, женская инициатива убивает брак.

Ещё полвека назад на 10 браков было 2-3 развода (красная линия на графике), сейчас уже 6-7, иногда и 8. Почему? Не грех повторить это снова: наше #общество пришло к тому, что современной женщине #мужчина не нужен, кроме как для выполнения единственной функции. Для которой ещё и сохраняется институт брака, обязывающий мужчину содержать супругу всё то время, пока она вынашивает и выкармливает ребёнка/детей. Как только эта мелкая поросль становится самостоятельной на уровне детсада-школы, #женщина подаёт на развод. Почти треть всех расставаний (28%) происходит спустя 5–9 лет после марша Мендельсона. И ещё столько же — на период 12-18 лет после. Как только основная, с точки зрения женщин, задача решена — гнездо свито, птенец подрос — #мужчины выбрасываются оттуда как ненужный балласт. Без сожаления. Без рефлексии. Иногда и без эмоций, сухо и деловито.

Особенно хорошо это видно в годы кризисов. Два пика разводов — в начале 1990-х после краха #СССР (но тогда ещё действовал советский стереотип «крепкой семьи»), и в начале 2000-х после дефолта — красноречиво свидетельствуют о женской практичности. Да, финансовые трудности — главная по популярности причина распада браков, более трети случаев, тогда как «взаимное непонимание», находящееся на втором месте по частоте, объясняет около 15% разводов. И как только в стране «жизнь налаживается», коэффициент разводимости идёт вниз. Хотя его новый уровень всё равно складывается выше предыдущего.

Сейчас тоже вроде бы процент разводов от числа браков пошёл вниз. Что, всё стало хорошо? Нет. Просто #женщины — они же умницы, да — моментально смекнули, как «развестись», но при этом сохранить все положенные брачные ништяки. СВО им тут в помощь.

В прошлом году начался первый раунд в новой женской стратегии разводов: «сдай благоверного военкому». И сдавали — только в путь. И в уши дудели: иди, мол, на призывной пункт, там же такие деньжищи зашибать будешь! Действительно, для российской глубинки 200 тысяч в месяц — огромные #деньги. Примерно пятая часть её обитателей столько в год зарабатывают, а половина — дай Бог за полгода. Плюс «гробовые», конечно. Тут женский аргумент — ну хоть дети поживут…

Теперь эта игра пошла на второй круг: «сдай благоверного на контракт». И опять всё те же доводы: огромные #деньги, детям достанется, не был на Донбассе — не мужик. Вот и получается, судя по фото оттуда, среди контрактников преобладают не молодёжь после армии, а мужчины 35-45. Которые их женщинам, их жёнам стали вдруг нужны, но лишь в одной функции. В качестве потенциального источника контрактных и прочих выплат от государства.

Так возникает новая модель российской семьи: она — дома, он — на передовой. И все «счастливы». Пока…

Умно ведь?

PS Это было традиционное «пятничное» #пробаб. Понравилось?

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