Скандалы: Алюминиевый банкрот

Как экс-совладелец ООО «Ава-Трейд» Леонид Арапов отпраздновал день рождения жены и попал под арест

Суд отправил под домашний арест бывшего совладельца воронежского производителя алюминиевого профиля ООО «Ава-Трейд» Леонида Арапова. Ему предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве. Речь может идти о махинациях на 250 млн рублей. Следствие полагает, что Арапов тратил деньги компании, в числе прочего, на дорогостоящие туристические поездки своей семьи. Впрочем, эта история в первую очередь касается взаимоотношений Леонида Арапова с партнерами по бизнесу Сергеем Солодовым и Романом Буздалиным.

Алюминиевый гигант

Воронежская компания ООО «Ава–Трейд» — основной актив холдинга «АЛ5». «АЛ5» — лидирующий производитель алюминиевого профиля в России. ООО «Ава-Трейд» зарегистрировано в 2008 году, на офсайте говорится, что завод компании с этого времени занимается производством алюминиевых цилиндрических слитков и профилей для различных сфер применения: «от строительства до элементов, используемых при строительстве самолетов и космических станций».

Как сообщали местные интернет-издания, московские партнеры появились в бизнесе Леонида Арапова еще в 2014 году. Интерес к производству алюминия проявили бывшие на тот момент совладельцами аптечной группы «А5» Сергей Солодов и Роман Буздалин. Тогда через ООО «Кольцовский сквер» Буздалин и Евгений Солодов (отец Сергея Солодова) приобрели 50% производителя алюминия «Ава-Трейд». Вероятно, сделка состоялась из-за финансовых трудностей воронежского предприятия. Буздалин из числа совладельцев впоследствии вышел, а семья Солодовых и генеральный директор «Ава-Трейд» Леонид Арапов создали в 2016 году холдинговую компанию «АЛ5», которая 22 марта 2017 года стала стопроцентным владельцем «Ава-Трейд».

В промышленный холдинг «АЛ5» сегодня входят предприятия в Воронеже, Белой Калитве Ростовской области и Павловском Посаде. Леонид Арапов занимал должность гендиректора предприятия до 2022 года. А в апреле прошлого года его полномочия на этом посту, длившиеся восемь лет, были прекращены. И компанией стал руководить Сергей Солодов.

По данным прошлого года, Леониду Арапову принадлежали 4,55%, и еще 45,5% через ООО «АЛ5 Холдинг». Оставшиеся доли принадлежали ООО «АЛ5 Инвест» (45,5%, учредители – Евгений Солодов и Антон Воронов) и сестре Солодова, Анне Лазаревой (3,64%).

Корпоративный конфликт

Отношения между партнерами вконец испортились. Бизнесмены сочли, что Арапов тратит деньги компании на личные нужды и, естественно, были этим очень недовольны. В результате партнеры предъявили Арапову требования о взыскании расходов на авиаперелеты и турпоездки в 2019-2022 годах, а также якобы произошедший вывод средств со счетов.

В прошлом году, как сообщают местные интернет-издания, https://abireg.ru/newsitem/95481от к Леониду Арапову было подано почти десяток исков о взыскании порядка 195 млн рублей убытков. В конце октября суд удовлетворил требования компании к бывшему гендиректору на 21,5 млн рублей, которые он потратил на некий туристический продукт. В документах говорится, что Арапов оплатил услугу деньгами компании в марте 2022 года по заявке на туристическое бронирование для самого себя, своей супруги Юлии Буряк, троих детей, падчерицы и еще одной родственницы. Также через суд компания пыталась добиться от бывшего руководителя передачи документов и оплатить неустойку в 50 тыс рублей за каждый день неисполнения акта с момента его вступления в законную силу.

В феврале этого года арбитражный суд Воронежской области удовлетворил исковое заявление ООО «Ава-Трейд» к Арапову о взыскании убытков за его поездки на отдых за счёт компании в размере 15 млн 797 445 рублей. Как следует из материалов дела, «в период исполнения им обязанностей директора ООО ««Ава-Трейд» со счета должника были профинансированы личные авиаперелеты, туристические поездки и размещение в отеле ответчика и членов его семьи на сумму 15 797 445 руб 10 коп». Также установлено, что компания платила за размещение Арапова в турецких отелях D Maris Bay, Fortezza Beach Resort. При этом деятельность ООО «Ава-Трейд» осуществляется в России, и не могло быть каких-либо производственных целей для поездок в Турцию и длительного размещения в отеле. Ответчик в судебные заседания не являлся, доказательств обратного, как то: командировочных листов, отчетов о расходовании денежных средств в интересах истца, суду не представил. В настоящий момент в воронежском арбитраже идет процесс о признании Арапова банкротом.

Всего «Ава-Трейд» пытается взыскать с Арапова около полумиллиарда рублей, которые бывший руководитель потратил на туристические поездки и перелеты своей семьи, и за счет которых «неосновательно обогатился». Арапов пытался выйти из положения, переписав бизнес на отца, но суд признал договор дарения доли недействительным.

Пафосный праздник

Претензии ООО «Ава-Трейд» не выглядят безосновательными. Например, стало известно о мегавечеринке в честь 30-летия супруги Леонида Арапова Юлии, которая состоялась в Турции два года назад в разгар пандемии Covid-19.

Отпраздновали это событие с широким размахом. Собственно, после этого бизнесмен и стал известен в СМИ как «алюминиевый король». Отмечали в пятизвездочном отеле D Maris Bay на полуострове Датча на юго-западе Турции. Журналисты попытались посчитать стоимость мероприятия. По данным booking.com, снять номер на двоих в данном отеле стоит минимум 100 тыс рублей в сутки. Полулюкс — больше 200 тысяч, а президентский люкс — 658 тысяч рублей. При этом надо учитывать, что на дне рождения были десятки гостей, а длился он три дня. И речь идет не только об аренде номеров, но и площадок для проведения праздника.

Летели в Турцию, понятное дело, бизнес-джетом. В своих соцсетях Юлия Буряк поблагодарила авиакомпанию Sirius Aero, у которой в распоряжении есть свой флот. Перелёт в Турцию на нём обойдется примерно в 4,5 тыс евро, или 400 тыс рублей с человека.

Ну и, конечно, особую пикантность празднику должны были добавить приглашенные артисты. Гостей развлекали Дмитрий Маликов, Леонид Агутин, Светлана Лобода, группа Би-2, Григорий Лепс, Валерий Меладзе. Их цена за выступление колеблется от 1,5 до более 9 млн рублей.

В качестве ведущих участвовали Ксения Собчак и Игорь Верник.

Также в подготовке и проведении дня рождения Юлии Буряк участвовали сценаристы, декораторы, фотографы, видеооператоры, и их работа тоже стоила денег. В общем, вся мегавечеринка с учетом еды и напитков, по подсчетам журналистов, потянула на сумму близкую к 100 млн рублей. Пафосное празднование могло бы быть личным семейным делом «алюминиевого короля». Но компания «Ава-Трейд» в 2020 году показала прибыль (согласно открытым данным Sbis) в размере 132,2 млн рублей. Так, что вопрос, на какие средства было устроено мероприятие, является правомерным.

Махинации с налогами

В связи с арестом Арапова СМИ вспомнили, что это не первое его уголовное дело. В 2018 году стало известно, что Леонид Арапов подозревался в неуплате 20 млн рублей налогов. Речь шла о фиктивных договорах с некой воронежской фирмой. Результаты от «мнимых финансово-хозяйственных взаимоотношений» были внесены в налоговые вычеты по НДС. Компания Леонида Арапова попыталась оспорить наказание и обратилась в арбитражный суд Воронежской области, однако судебная инстанция встала на сторону налоговиков. Пришлось все заплатить. И спустя год в региональном управлении СКР сообщили, что уголовное дело прекращено, а подозреваемый возместил ущерб с учетом пени и штрафа на сумму около 25 млн рублей.

Два года назад случился новый скандал. Теперь «Ава-Трейд» и Леонид Арапов оказались замешанными в уголовном деле. Следствие полагало, что генеральный директор «Ава-Трейд» в 2020 году обратился к своему знакомому с просьбой найти среди сотрудников налоговой тех, кто смог бы перенести выездную налоговую проверку компании с конца 2020-го на 2021-й.

Это должно было позволить сделать невозможным анализ своевременной уплаты налогов «Ава-Трейд» в 2017 году. По версии следствия, знакомый бизнесмена обратился к бывшему сотруднику налоговой Максиму Меркелову, а тот, в свою очередь, к теперь уже экс-замначальника МИФНС №1 Андрею Водолазкину. Тот оценил свои «услуги» в 8 млн рублей. Изначально бывшим сотрудникам налоговой вменялись получение взятки и посредничество в получении взятки. Однако дело было переквалифицировано на мошенничество в особо крупном размере и передано в суд.

Леонид Арапов отрицал свою причастность к уголовному делу.

Сложные партнеры

Информация, которая есть про Арапова, волей неволей позволяет сделать вывод, что он склонен скорее тратить, чем наживать деньги, а его хозяйственная деятельность носила, в достаточной степени, бесшабашный характер. Однако справедливости ради стоит напомнить, что у партнеров Арапова, Сергея Солодова и Романа Буздалина, это не первый корпоративный конфликт. В 2011 году они судились с бывшими сотрудниками и миноритарными акционерами компании Владимиром Кинцурашвили и Иваном Саганелидзе. И проявили железную хватку. Тяжелые переговоры шли целый год. СМИ тогда писали, что только поддержка инвестиционной компании А1, входящей в «Альфа-групп», помогла миноритариям аптек А5. В итоге акционеры сети аптек пошли на мировую и разделили активы.

Чем закончится дело Леонида Арапова, предстоит решить суду. Под арестом подследственный пробудет до 3 июля. Свою вину Арапов не признает.

Александра Волкова