 

Тренд из прошлого: делаем объемную челку-шторку с помощью заколки и фена

16.06.2023, 21:40, Разное
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В соцсетях набирает популярность новый тренд: это челка-шторка «Макдональдс». Название появилось по аналогии с логотипом известного ресторана быстрого питания. Дело в том, что после укладки челка-шторка образует букву «М». Разбираемся, как сделать трендовую прическу самостоятельно, без парикмахера.

Дело двух минут

Нанесите на волосы текстурирующий спрей, равномерно распределите по локонам. Далее зачешите челку назад расческой.

Сделайте ровный пробор прямо посередине.

Затем возьмите зажим для волос и зафиксируйте им челку-шторку ровно посередине, взяв лишь среднюю прядку. Ориентируйтесь на это фото:

Теперь просушите челку с помощью фена, не снимая зажима. Убедитесь в том, что волосы полностью высохли. Снимите заколку для волос. Собственно, вот у вас и получилась челка в виде буквы «М».

Если хотите, то можете придать ей нудную форму пальцами, отделить друг от друга слипшиеся прядки.

Такая укладка сейчас практикуется не только представительницами прекрасного пола, но также и парнями, которые отпустили челки.

Вы также можете опробовать на себе новый тренд.

Ведь на создание прически у вас уйдет от силы две минуты.

Зато результат превзойдет все ожидания, и вы сможете презентовать современный и стильный образ с ноткой ретро.


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