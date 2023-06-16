 

“Ищет, куда трупы прятать”: звезда “Битвы экстрасенсов” почуяла происки маньяка

16.06.2023, 21:30, Новости дня
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В Екатеринбурге из водоема достали пугающую находку в виде мешка с неоднозначным содержимым. Как сообщил “Царьград”, снаружи наполнение напоминало человеческое тело из-за обмотанного вокруг скотча. Внутри оказались останки домашнего животного. Экс-участница шоу “Битва экстрасенсов” Кажетта Ахметжанова высказалась по поводу происшествия.

Корреспонденты URA.RU узнали у шаманки, как такое вообще могло оказаться в пруду. Ей пришло видение, якобы недалеко от водоема живет маньяк. Согласно описанию, это мужчина 35-40 лет с крепким телосложением, который бросил мешок с убитым животным, чтобы оценить действия правоохранителей.

Звезда шоу “Битва экстрасенсов” считает, что маньяк присматривает себе жертв среди людей и планирует свои злодеяния. “Ищет, куда будет трупы прятать”, — предположила ясновидящая Кажетта.

Конкретными фактами дурное предчувствие она не подтвердила, но повод для беспокойства все же остается. И без того, что провидица почуяла происки маньяка, извлеченный из пруда мешок наводит ужас.

Напомним, Кажетта Ахметжанова участвовала в шестом сезоне шоу “Битва экстрасенсов” и прошла в финал. Своей целью она называет служение и помощь людям.


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