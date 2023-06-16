Московские суды «постъегоровской» эпохи

«Я думал, с новым руководством в суде что-то поменяется, может, шоколадки будут раздавать…».



Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В октябре 2023 года исполнится три года, как Михаил Птицын сменил на посту председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову, занимавшую эту должность 20 лет. Егорова запомнилась как «хозяйка» судебной Москвы. Известно, что она управляла не только главным столичным судом, но и по сути, всеми районными московскими судами. При ней был введен термин «басманное правосудие», тогда как понятие «мосгорштамп» было введено еще при ее предшественнице Зое Корневой.

Но Мосгорсуд продолжал штамповать решения районных судов при Егоровой практически так же, как и при Корневой. При Егоровой были вынесены приговоры по «делу ЮКОСа», по «болотному делу», при ней число оправдательных приговоров приблизилось к нулю. В бытность председателем Егоровой стало известно о практике манипулирования присяжными по многим резонансным делам. «Царствование» Ольги Александровны ознаменовалось несколькими скандалами, когда уволенные ею судьи рассказывали о «телефонном праве», обвинительном уклоне и давлении на них со стороны руководства Мосгорсуда.

Чем запомнится столичный суд последних трех лет? Изменилась ли московская судебная система при новом «хозяине» Михаиле Птицыне, пришедшем в столицу с поста главы председателя Южного окружного военного суда? И вообще может ли измениться со сменой персоналия созданного высшей властью как инструмент репрессий хорошо управляемая судебная система?

«Давайте, молодцы, пятилетку в три года!»

«Я бы раньше ушел, но мне было интересно: вот пришло новое руководство, может что-то другое будет, будут новые веяния, шоколадки раздавать начнут», — смеется Сергей Груздев, судья Мосгорсуда в отставке, ныне — адвокат. Сергей проработал судьей десять лет, семь лет из них в Мосгорсуде, рассматривал на первой инстанции резонансные дела и, в частности, дело по обвинению во взятках бывшего следователя, экс-главы СК РФ по Москве Александра Дрыманова, а также дело пятерых экс-полицейских, подбросивших наркотики журналисту Ивану Голунову. Рассматривал Груздев и дела о госизмене.

Судья Груздев ушел в отставку в июле 2021 года, проработав под началом Птицына чуть меньше года. Говорит, что Птицын, когда пришел в Мосгорсуд, даже не познакомился с коллективом, а когда Груздев подал заявление об отставке, его не вызвал ни председатель Мосгорсуда, ни его заместитель, никого не интересовала причина его ухода, никто не поинтересовался, что случилось.

ЦИТАТА

«Егорова всегда спрашивала у тех, кто уходил, причины их ухода. Если увольнялись секретари судебного заседания, спрашивала у них, почему они уходят, предлагала перевести их к другому судье. Когда она сама подала в отставку, Ольга Александровна собрала нас всех и сказала хорошие слова. Мне всегда не хватало вот этого, знаете, зарплата небольшая, и хочется типа, чтобы руководитель ободрил, сказал: «Давайте, молодцы, пятилетку в три года!» И Ольга Александровна это умела, вот на 8 марта, на Новый год она всех собирала хоть на две минуточки в зале президиума, говорила: «Впереди три выходных, не забудьте все приборы выключить, всех поздравляла с праздниками!», — вспоминает Груздев.

Спрашиваю, поменялось ли что-то существенно в Мосгорсуде при Птицыне.

«Кроме голубых рубашек с погонами, в которых обязали ходить секретарей и аппарат суда и покупать их самим (обещали выплатить компенсацию), ничего не поменялось», — говорит экс-судья.

Когда его спрашиваешь, почему он ушел, Груздев отвечает, что устал, нагрузка была очень большая, работал днем и ночью.

«Вот помню, пришел я из отпуска, а у меня на утро два продления ареста. На 10.30 — Сергей Полонский (российский предприниматель), на 11.30 — Хорошавин (губернатор Сахалинского края). В этот день я Полонского к восьми часам вечера закончил рассматривать, а мне нужно было еще Хорошавина слушать».

Груздев говорит, что только к субботе начинал с близкими разговаривать, а единственный день, когда он мог отдыхать, было воскресенье. При этом он отрицает, что за годы работы в суде на него оказывалось какое-либо давление кем-то из руководителей.

«Они устали»

«Самое дорогое для меня то, что позволяет мне встретиться с вами и вашими коллегами, то, что я смог за годы работы в суде сохранить независимость. Независимость можно сохранить только в одном случае — быть честным и принимать решения по закону. Разбуди меня ночью — и я смогу объяснить каждое вынесенное мной решение по конкретному делу.

Я понимал, что у меня могло оказаться какое-то ангажированное дело и на меня могло бы оказываться давление, но я прикладывал максимум усилий, чтобы такого не случилось».

Жаль, не рассказал бывший судья Груздев, какие усилия он «прикладывал», будучи судьей Мосгорсуда.

Задаю коронный журналистский вопрос про обвинительный уклон в суде.

«Нет обвинительного уклона. В суде нет «палок» за обвинительные приговоры. И тебя не лишат статуса за оправдательный приговор. У меня были оправдательные приговоры, и они были засилены», — утверждает Сергей Груздев (подтверждены в вышестоящей инстанции). Оправдательные приговоры он выносил, еще когда работал в Зюзинском районном суде, куда его назначили после шестилетней работы помощником судьи Верховного суда. А вот в Мосгорсуде оправдательных приговоров у Сергея Груздева не было, если не считать оправдательного приговора, вынесенного по вердикту присяжных. И с решением присяжных Груздев был не согласен, он считал, что подсудимый — виновен.

Адвокаты, которые встречались с судьей Груздевым в процессе, вспоминают его как грамотного юриста, который мыслил неординарно и в этом смысле был скорее «белой вороной» среди других судей, но при этом на заседаниях он мог прилюдно распекать следователей и следовательниц, указывая на их грубые ошибки,

но после этого его решение, вынесенное по итогам этого разбирательства, точно соответствовало просьбе этих следователей и следовательниц.

Сергей Груздев уже привыкает к своему новому статусу, он говорит, что адвокатом быть интересно и эта работа дает ему возможности для творчества и больше свободы выбора. Ведь когда председатель суда распределяет тебе дела для рассмотрения, ты не можешь отказаться, а подзащитных ты можешь выбирать себе сам.

Я слушала Сергея Груздева и вспоминала других судей, с которыми мне удалось пообщаться, когда они ушли в отставку. Как правило, это были судьи, работавшие также, как и Груздев, под началом Ольги Егоровой, и уходили они, в отличие от него, со скандалом и рассказывали журналистам о «телефонном праве», о том давлении, которое оказывалось на них непосредственно Ольгой Егоровой или председателем того районного суда, где они работали. Одна из этих судей до отставки служила председателем районного суда в Москве и очень не хотела, чтобы я публиковала ее откровения, потому что боялась, что Ольга Егорова сможет ее отставку приостановить или прекратить, а это лишит экс-судью пенсии. И именно благодаря им мы много узнали о московской судебной системе, о том, как она устроена, и подтвердили многие из своих догадок.

Сейчас же, когда спрашиваешь, почему судьи уходят, а исходя из отчетов Квалификационной коллегии Москвы в 2019 году по собственному желанию ушли из разных судов 92 судьи (это еще при Егоровой), а в 2021 году — 57 судей (при Птицыне). Более свежих данных на сайте квалифколлегии почему-то нет), говорят: «они устали».

«Смоги!»

Опрошенные мною московские адвокаты оказались единодушны: в московском правосудии без Ольги Александровны или «бабушки», как называют ее некоторые, ничего не поменялось. Судьи, как и раньше, делятся на тех, кто сам знает и понимает, какие нужно принимать решения по резонансным делам, и по их послужному списку видно, что они в этом «понимании» преуспели. И на тех, кто не понимает, какое решение принять, вот они и приходят к руководству с «докладами», и им надо давать указания. Один из адвокатов на условиях анонимности рассказывает, что он слышал от судьи районного суда:

«Мне сказали: сделаешь вот так и так. Я говорю: я не могу такое решение вынести. Мне говорят: «Смоги!»

И это разговор сегодняшних времен. Такое бывало и при Ольге Александровне, и в этом смысле ничего не изменилось. И не может измениться, потому что «телефонное право» существует, и судьи так же идут советоваться с вышестоящими инстанциями, какое решение выносить, чтобы оно «устояло».

С этим согласен и адвокат Константин Ривкин: «Стратегически ничего не поменялось, замена одного «шпунтика», хотя и важного в этой системе, ничего кардинально не дает. Судьи боятся только одного: отмены и изменения судебных решений. Это отрицательный показатель в их работе. Когда я разговаривал несколько лет назад с председателем одного из судов, он мне четко объяснил, как это устроено: «Мне одно, второе, третье решение отменяют, и квалифколлегия меня лишает статуса». Так что когда они выносят решения, они думают не о законе, не о решении пленума Верховного суда, а о том, как отреагирует высшая инстанция на их приговоры. Роль личности в истории, конечно, велика. Другое дело, насколько эта личность самостоятельна. А господин Лебедев, который возглавляет Верховный суд с «лохматого года», вполне устраивает власть.

Судьи знают, чего от них ждут. Они понимают, что, если вынесут оправдательный приговор, могут остаться без мантии. Если судье сказали, что он может самостоятельно решать дело, они и решают.

Недавно мне показали приговор по делу о взятке. А там санкции статьи от семи до двенадцати лет, так вот судья дал пять лет, «ниже низшего» и в приговоре подробно обосновал свое решение». Адвокат Ривкин говорит, что судья, который рассматривает ходатайство следователя об аресте, всегда знает, «что за дело, от кого оно пришло», и, если это дело курирует ФСБ, то, значит, «стража точно будет».

Ольга Егорова, будучи председателем Мосгорсуда, была человеком очень публичным, давала много интервью, о ее манере управлять судьями и ее «крутом нраве» ходили легенды. «Она была живым человеком, подверженным разным эмоциям», — говорит один из адвокатов, а о Птицыне мы ничего не знаем». И правда, за два с половиной года на «хозяйстве» новый глава Мосгорсуда так и не дал ни одного интервью столичным журналистам. Когда же он был председателем Южного окружного военного суда, он однозначно высказывался против оправдательных приговоров в судах, называя их «браком в работе следственных органов и прокуратуры». И призывал журналистов «не мерить правосудие количеством оправданных». В этом смысле они с Ольгой Егоровой вполне союзники.

«Судебного исхода не случилось»

После смены председателя Мосгорсуда судебные эксперты предрекали, что Михаил Птицын приведет в столицу судей из военной юстиции. И действительно, у председателя Мосгорсуда появилось два новых заместителя, один из них — Максим Ивченко, бывший заместитель Птицына из Южного окружного военного суда, второй его заместитель, Алексей Иванов, пришел из Второго кассационного суда общей юрисдикции, так что не совсем уж свой. Третий заместитель председателя Мосгорсуда — Любовь Ишмуратова, она в Мосгорсуде с 2008 года и сменила близкого к Егоровой Дмитрия Фомина, который после ее отставки уволился со своей должности. Его уход был вполне ожидаем; в судейском сообществе поговаривают, что Фомин надеялся, что после ухода Егоровой займет ее место. Но пришлось уйти и сдавать экзамен на адвоката.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

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