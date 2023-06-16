Мнение: Путин и комплексы Patriot

На пленарном заседании XXVI Петербургского международного экономического форума выступил президент России Владимир Путин.

А отвечая на вопросы, Путин сказал: «Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве…».

Но отметил, что этого не делается по определенным соображениям. О которых обещал рассказать модератору. Но потом.

Интересно, что это за соображения?

А еще интересно, для кого Путин рассказал про уничтоженные комплексы Patriot и возможность уничтожения любого здания и сооружении в Киеве? Не для россиян же? Они-то это вроде бы уже давно знают, нет?

Фотографии отсюда

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