Рупор кремлевской пропаганды: Путин о наступлении ВСУ в Запорожской области

Путин о наступлении ВСУ в Запорожской области

Ни на одном из участков противник не смог достичь своих целей, даже используя стратегические резервы.

Потери ВСУ с 4 по 16 июня в результате наступления:

Танки – 186

ББМ – 418

Общее соотношение потерь около 1 к 10.

Атаки противника продолжаются прямо сейчас (сегодня противник активничал в районе Пятихаток на Ореховском направлении и в районе Урожайного на Вреьмевском выступе), шансов на успех у ВСУ, по мнению Путина, нет.

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