 

Рупор кремлевской пропаганды: Путин о наступлении ВСУ в Запорожской области

16.06.2023, 21:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Путин о наступлении ВСУ в Запорожской области

Ни на одном из участков противник не смог достичь своих целей, даже используя стратегические резервы.

Потери ВСУ с 4 по 16 июня в результате наступления:

Танки – 186
ББМ – 418

Общее соотношение потерь около 1 к 10.

Атаки противника продолжаются прямо сейчас (сегодня противник активничал в районе Пятихаток на Ореховском направлении и в районе Урожайного на Вреьмевском выступе), шансов на успех у ВСУ, по мнению Путина, нет.

Трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Привычная картина

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь она такая, непредсказуемая штука

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Счастливая встреча “Леопарда” и “Брэдли”

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия и населенные пункты на букву Ы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика