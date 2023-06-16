Рупор кремлевской пропаганды: Путин о наступлении ВСУ в Запорожской области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Путин о наступлении ВСУ в Запорожской области
Ни на одном из участков противник не смог достичь своих целей, даже используя стратегические резервы.
Потери ВСУ с 4 по 16 июня в результате наступления:
Танки – 186
ББМ – 418
Общее соотношение потерь около 1 к 10.
Атаки противника продолжаются прямо сейчас (сегодня противник активничал в районе Пятихаток на Ореховском направлении и в районе Урожайного на Вреьмевском выступе), шансов на успех у ВСУ, по мнению Путина, нет.
Трансляция боевых действий на Украине как обычно продолжается в Телеграм https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь
—
Источник: Colonel Cassad
Смотреть комментарии → Комментариев нет