Мнение: Дореволюционная биржа, капстрана возможностей и инновации в позднем СССР

1. Россия до революции была куда более динамично развивающейся страной, чем США в ту же эпоху. Во всяком случае, если ориентироваться на такой показатель, как темпы роста биржевого рынка (см. заглавный график). Кримсональтер пишет (ссылка):



К счастью, Россию невозможно победить военным путём.

К сожалению, Россию вполне возможно убедить сделать с собой что-нибудь ужасное, и под самым благовидным предлогом, ради самых благих целей, нанести себе такой ущерб, от которого приходить в себя придётся столетиями. Россию несколько раз успешно провоцировали на катастрофические (благо)глупости. <…>

На графике от Йельского центра международных финансов (Yale International Center for Finance) – сравнение роста “индексов” Санкт-Петербургской биржи Российской Империи (красная линия) и Нью-Йоркской биржи (синяя линия) в США за период 1865 – 1915 годы. Просто на память.

2. В Школе Капитализма я рассказываю, почему в капстране возможности есть у всех. Цитирую из начала поста (ссылка):



Согласно старой шутке, каждому смертному греху соответствует своя соцсеть или веб-сервис. Похоть — Тиндер, лень — Нетфликс, гнев — Твиттер и так далее (ссылка). Конкретно зависть обычно закрепляют за Фейсбуком или Инстраграмом, однако если вы листаете соцсети хотя бы изредка, вы знаете, что зависть вездесуща. Зависть нельзя привязать к отфотошопленным фотографиям «инфлюэнсеров» из Инстаграма, так как завистников полно везде, даже на специализированных форумах для аквариумистов или линуксоидов.



Один из главных триггеров для зависти — богатые люди. В интернете родился целый жанр постов и комментариев с обесцениванием чужих усилий. Скелет жанра примерно такой:



А. Вот есть богатый человек N.



Б. Он утверждает, что много добился своим трудом.



В. Он раздаёт советы другим.



Г. На самом деле, свои деньги он получил незаслуженно: или через родственные связи, или коррупционным путём.



Зачастую пункты один, два и три пропускают. Предпринимателю, меценату или, скажем, владельцу роскошного особняка достаточно существовать, чтобы ему периодически ставили в вину: «он не сам заработал, ему помогли».

3. Владимир К. пишет в комментариях к посту про инженеров (ссылка):

В 1987 году мы, трое изобретателей, приехали в Москву, чтобы получить причитающееся нам авторское вознаграждение за изобретения, которые были применены в изделии. И это изделие пошло в серию. Все необходимые формальности были улажены, осталось получить деньги. Начальник финансового отдела министерства, пришедший к нам на встречу, сразу сказал: “Вы хоть понимаете, какие это огромные деньги? Пока я на этом посту, вы эти деньги не получите”. Деньги для того времени действительно были не маленькие, каждый должен был получить по 250’000 рублей. Получил я эти деньги только в 1993 году, когда инфляция их съела. Тогда мы, наивные инженеры, не поняли, что он хотел взятку. При таком подходе гробилось всё самое инновационное. Вскоре СССР не стало. Что СССР канет в лету, я понял ещё в 1985 году, когда мы запускали изделие у заказчика.