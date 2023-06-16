Мнение: О мытарствах «хороших русских»… И поделом?

А вы поставьте себя на их место!

Вот вы — такой прогрессивный, пролиберальный и даже местами проевропейский, посещаете СПА и барбершоп, употребляете латте и смузи, трудитесь дизайнером или, прости Господи, мерчендайзером, быть может, даже по-английски шпрехаете немножко… В общем, лично вы мухи не обидите, душой за всё хорошее, против всего плохого и peace во всём мире, а потому немедля подались подальше от «кровавого Мордора», как только запахло жареным лично для вас.

Получилось. Осели. Привыкли. Адаптировались.

И тут вдруг…

Президент Чехии Пётр Павел, встав не с той ноги, заявил, что следует ввести более строгие меры безопасности в отношении уехавших на Запад россиян, несогласных с политикой Москвы. Упс!

«Меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем есть сейчас. И за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Мне может быть жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, тогда всё японское население, проживающее в Соединённых Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена, которую они должны заплатить», — сообщил чешский лидер. А когда его попросили уточнить, что же конкретно имеется в виду, повторил про «нахождение под пристальным вниманием спецслужб». Понял, видимо, что сморозил.

Потому что аналогия с американскими японцами или японскими американцами — не самая приятная для Запада. Недаром эту историю стараются забыть: мол, #деньги уплачены, конфликт исчерпан. А суть её в том, что после успешной атаки ВВС Японии на базу ВМФ #США в Пёрл-Харборе более 120 тыс. американцев японского происхождения, как граждан, так и проживающих по ВНЖ (принятый в 1924 году иммиграционный закон сильно осложнил получение гражданства США для переселенцев из «нежелательных» азиатских стран, в том числе Японии), были насильственно переселены с Тихоокеанского побережья вглубь страны в специально созданные концентрационные лагеря (concentration camps). Причём это касалось всех, в ком, по данным Бюро переписи населения, текла хотя бы 1⁄16 капля японской крови. Что стало ударом для многих граждан США, не уделявших пристального внимания своей родословной.

Причём основания для такого жёсткого шага были надуманными. Хотя комиссия Конгресса, расследовавшая трагедию в Пёрл-Харборе, пришла к выводу, что главной её причиной стал фантастический про***б «отцов-командиров» — генерала Уолтера Шорта и адмирала Хасбанда Киммела — в отчёте туманно упоминались некие действия «японских агентов и ​​других лиц, не имевших открытых отношений с японской дипломатической службой». Этого оказалось достаточным для начала массированной антияпонской кампании в СМИ, возможно, инспирированной из Белого дома. Она быстро дала свои плоды: если сразу после японской атаки американское общественное мнение в целом поддерживало сограждан японского происхождения, считая их «хорошими американцами», то уже шесть недель спустя та же самая общественность призывала на них все кары небесные. А высокопоставленные военные, сконфуженные Пёрл-Харбором, оправдываясь, твердили о японском саботаже и призывали принять меры. «Граждане японского происхождения представляют собой опасный элемент. Нет никакой возможности определить их лояльность… Неважно, американский ли он гражданин, он все равно “япошка”: jap is jap», — откровенно заявлял генерал-лейтенант Джон ДеВитт, глава Западного командования сил обороны. Для тех, кто не погружен в американскую лексику: «jap» в отношении японцев — примерно то же самое, что и «ниггер» в отношении сегодняшних афроамериканцев.

В итоге 19 февраля 1942 г. президент Франклином Д. Рузвельт подписал Исполнительный указ №9066, по которому военному командованию предоставлялось право принудительно переселять любых лиц по своему усмотрению из районов, объявленных «военными» (military areas). Немедленно вслед за этим началась масштабная внутренняя депортация лиц японского происхождения, 80% которых были гражданами США во втором-третьем поколении. Поначалу под эту программу попали 92,2 тыс. чел., затем к ним добавились ещё 18,1 тыс. чел. из отдалённых штатов. 30 тыс. из них были детьми. Мрачной «изюминкой» стало то, что лагеря для интернированных строились в процессе: под места проживания переселенцев оборудовали конюшни на бывших ипподромах, их размещали в наспех построенных бараках с крышами, покрытыми толем, использовали заброшенные склады. Но всё равно доходило до того, что в клетушки, рассчитанные на четверых, впихивали 20-25 интернированных. Как результат — часть узников умерли во время заключения от плохой санитарии и других причин, в том числе были застрелены охраной в рамках «строгого режима наблюдения» и «пристального внимания».

И вот это Пётр Павел предлагает повторить?

Хотя и его понять можно. Ведь «хорошие русские» не горят желанием вступать во всякие добровольческие корпуса и «освобождать БНР». Не особо хоят работать на разрушение и уничтожение России, а напротив, мечтают возродить её свободной и демократической. Не поддерживают идею «отмены» всего русского, от культуры до спорта. И даже, — о ужас! — порой выступают против коллективной вины и ответственности всех русских, что-то попутно лепеча о «возрождении нацизма» в отношении персонально русских. Не понимают, что сейчас они должны быть даже бо́льшими русофобами, чем поляки, украинцы и прибалты вместе взятые…

Ну как таких не заточить в концлагерь, ведь до Путина — не дотянуться?

Поделом им, стало быть?

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