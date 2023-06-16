Правило трех цветов: как этот прием может помочь стильно одеваться за пять минут, даже когда вы торопитесь с утра

Ежедневные попытки выбрать идеальный наряд могут добавить много нежелательного стресса к утренней рутине. В конечном счете с большой долей вероятности вы остановитесь на привычном комплекте, который обычно носите. Если вы устали от одних и тех же нарядов, то наверняка захотите презентовать что-нибудь новенькое.

Пора добавить красок в свою жизнь. Сделайте свою жизнь проще и избавьтесь от стресса, используя правило трех цветов для создания эффектных комплектов. Разбираемся, в чем заключается концепция, а также вдохновляемся идеями образов.

В чем суть

Хотите одеваться стильно и красиво? Правило трех цветов — лучший прием, который нужно использовать.

Независимо от наряда, придерживайтесь трех цветов:

1. Доминирующий цвет должен задавать общий тон.

2. Второстепенный цвет дополняет доминирующий.

3. Акцентный цвет создает контраст и привлекает внимание к определенным элементам. Если будете придерживаться правила трех цветов, то будете всегда выглядеть стильно.

Модные подсказки

В своей простейшей форме правило трех цветов для создания наряда предполагает, что вы выбираете три цвета на день. Все ваши аксессуары (а иногда даже макияж) должны соответствовать выбранным вами оттенкам. Каждый наряд состоит из доминирующего, вторичного и акцентного оттенка.

Например, вы можете носить коралловый жакет (и использовать помаду такого же оттенка) в качестве основного цвета, рубашку и сумку коричневого (вторичного) цвета и завершить образ темно-синими брюками. Все сочетается друг с другом, и вы выглядите потрясающе.

Принты тоже допустимы Однако не зацикливайтесь только на однотонных вещах. Вы можете сочетать коричневую куртку с синей полосатой рубашкой и верблюжьими брюками. Другие подходящие принты – анималистичные и геометрические (гепард, клетка или зебра). Вы можете даже рассмотреть цветочные узоры для летних луков.

Экспериментируйте

В то время как правило трех цветов отлично работает для нейтральных нарядов, оно также отлично подходит для добавления забавных цветовых акцентов в ваш образ.

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Это особенно актуально, если вы используете цветовой круг. С помощью цветового круга выберите три соседних цвета, чтобы сделать удачный и эффектный выбор.

Например, зеленый, синий и пурпурный цвета являются соседями на цветовом круге, поэтому вы можете создать наряд, используя оливково-зеленые брюки, синюю полосатую рубашку и фиолетовый жакет. Вы также можете попробовать надеть желтое платье с рисунком, зеленые туфли и синюю сумочку. Кстати, черный и белый являются нейтральными цветами. Если вы включили их в наряд, то можете добавить к ним три ярких оттенка. У вас получится очень эффектный образ.

Оранжевые, зеленые и желтые вещи также хорошо смотрятся вместе. В зависимости от того, что вы любите носить, открывается много возможностей, когда вы добавляете правило трех цветов к своему выбору нарядов.

Этот модный прием удерживает вас от скучных однотонных луков и не заставляет смешивать и сочетать слишком много цветов одновременно. Это означает, что вы точно не будете выглядеть безвкусно. Заодно сможете быстро составлять комплекты, экономя время.