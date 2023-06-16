 

“Новый этап в жизни”: жена скандалиста Диброва переехала в съемное жилье

16.06.2023, 20:15, Новости дня
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Фотомодель и жена скандального ведущего Дмитрия Диброва является основательницей женского клуба, который активно продвигает в своих соцсетях. Полина часто становится личным примером для многих женщин и постоянно придумывает что-то интересное для удовольствия подопечных.

На днях светская львица совершила путешествие на Алтай вместе с компанией. Ради тура жена Диброва отступилась от комфорта, выбрав вместо люкса походные условия. В личном блоге Полина сделала заявление: “Сейчас начался мой новый этап в жизни”.

На отдыхе группа остановилась отнюдь не в элитном отеле, а в шатре на лоне природы аж на две ночи. Для элитных носков Дмитрия Диброва, которыми он кичится, наверняка перебор.

По словам жены ведущего, ночью температура воздуха на улице опускалась до +7, а шатер был без отопления. Ситуацию спасли специальные простыни с электроподогревом, а вечером путешественники дружно сидели у костра.

“Мы переехали в глэмпинг”, – написала Полина под одним из видео. Кроме того, супруга Дмитрия Диброва запечатлела невероятные красоты Горного Алтая.

Таким образом Полина, привыкшая к роскоши во всем, потеснилась в экологичном съемном жилье с минимальными удобствами. Как пишет сайт “Вести Подмосковья”, сейчас кемпинги и глэмпинги актуальны для туристов, так что звезда идет в ногу со временем.

Напомним, недавно Дмитрий Дибров устроил настоящий скандал. Он заявил, что носит шелковые носки за 6 тысяч рублей и пожалел женщин, чьи мужчины ходят в носках из хлопка за 300 рублей. Такое заявление взбесило россиян и вызвало всплеск негатива.


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