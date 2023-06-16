 

Хакеры нашли способ легко взламывать ноутбуки

16.06.2023, 19:55, Разное
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CyberCX, группа новозеландских “белых” хакеров, обнаружила уязвимость, позволяющую обходить защиту ноутбуков с помощью одной лишь отвертки. Об этой новости пояснила компания Toms Hardware.

Эксперты продемонстрировали, как сбросить пароль очень простым способом. BIOS можно сбросить, открыв крышку ноутбука. После этого необходимо отсоединить контакты в микросхеме EEPROM, которая содержит настройки BIOS. Этот способ может выполнить любой желающий, так как он не требует никакого оборудования или специальных знаний.

CyberCX протестировали эту уязвимость на ноутбуках Lenovo ThinkPad L440 и Lenovo ThinkPad X230, выпущенных в 2012 и 2013 годах соответственно. Однако они утверждают, что взлом может быть осуществлен и на устройствах других производителей, оснащенных чипом для хранения паролей.

Новый метод поднимает вопросы о безопасности данных ноутбуков, которыми пользуются многие люди и предприятия по всему миру. Он также позволяет пользователям получить доступ к устройству в случае, если они забыли свой пароль.


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