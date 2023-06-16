Путин объявил об освобождении от проверок бизнеса, не связанного с рисками для экологии и человека

Владимир Путин, президент России, заявил, что в проверках предприятий нет необходимости, если нет риска для здоровья людей или окружающей среды. Он отметил, что с 2022 года количество подобных надзорных мероприятий значительно сократилось.

“Если предприятие не представляет высокого риска нанесения вреда гражданам или окружающей среде, то его не нужно проверять – ни регулярно, ни внепланово. Достаточно будет, если что, превентивных мер”, – заявил президент.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, в конце мая заявил, что в 2022 году проверки бизнеса в РФ достигнут исторического минимума, так было проведено всего около 340 000 проверок, треть из них приходится на малый и средний бизнес.

Владимир Путин заявил на ПМЭФ в прошлом году, что есть “основания навсегда отказаться от проверок”, если работа всех российских компаний не будет представлять никакой опасности. После мартовской отмены проверок, как и говорил президент, статистика нарушений со стороны бизнеса упала.

Как отметил представитель Генпрокуратуры Игорь Краснов, уменьшение количества полицейских проверок привело к росту случаев необоснованного вмешательства правоохранительных органов в бизнес. Однако регуляторы активно работают над индикаторами рисков нарушений, которые позволят им продолжить проверки компаний после окончания моратория на проверки в 2030 году.