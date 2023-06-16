 

Путин объявил об освобождении от проверок бизнеса, не связанного с рисками для экологии и человека

16.06.2023, 19:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Владимир Путин, президент России, заявил, что в проверках предприятий нет необходимости, если нет риска для здоровья людей или окружающей среды. Он отметил, что с 2022 года количество подобных надзорных мероприятий значительно сократилось.

“Если предприятие не представляет высокого риска нанесения вреда гражданам или окружающей среде, то его не нужно проверять – ни регулярно, ни внепланово. Достаточно будет, если что, превентивных мер”, – заявил президент.

Михаил Мишустин, премьер-министр России, в конце мая заявил, что в 2022 году проверки бизнеса в РФ достигнут исторического минимума, так было проведено всего около 340 000 проверок, треть из них приходится на малый и средний бизнес.

Владимир Путин заявил на ПМЭФ в прошлом году, что есть “основания навсегда отказаться от проверок”, если работа всех российских компаний не будет представлять никакой опасности. После мартовской отмены проверок, как и говорил президент, статистика нарушений со стороны бизнеса упала.

Как отметил представитель Генпрокуратуры Игорь Краснов, уменьшение количества полицейских проверок привело к росту случаев необоснованного вмешательства правоохранительных органов в бизнес. Однако регуляторы активно работают над индикаторами рисков нарушений, которые позволят им продолжить проверки компаний после окончания моратория на проверки в 2030 году.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Привычная картина

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь она такая, непредсказуемая штука

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Счастливая встреча “Леопарда” и “Брэдли”

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия и населенные пункты на букву Ы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика