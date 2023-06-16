Рупор кремлевской пропаганды: Хрен им

Путин о предложениях по сокращению ядерного оружия.

И еще на тему применения ядерного оружия Россией.

1. Атаки Киева по Кремлю, Белгородской и другим областям России попытками спровоцировать России на ответные мощные действия.

2. Все ждут, что мы начнем кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, военных успехов у Киева нет. Киев должен понимать, что в случае продолжающихся атак по России будет рассмотрен вопрос создания «санитарного кордона» на Украине.

3. Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание в центре Киева, но мы не делаем этого.

4. Запад не захотел вести с Россией разговор, но они захотят, а мы уже посмотрим.

5. Необходимости в применения ядерного оружия у России сейчас нет. Использование ядерного оружия теоретически возможно, если возникнет угроза существования РФ.

(с) Путин

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