Мнение: Иностранные формулы патриотизма для России, причины русофобии и конец Кредит Суисс

1. Артемий Лебедев придумал славное (ссылка):



Как разозлить русского фейсбучного либерала?



Формула простая и невероятно эффективная. Действует безотказно. Дозировка: капля на табун.



Итак: берешь любую фразу о величии или интересах Америки, Франции или Израиля – и меняешь название страны на Россию.



Например:



— Россия без своих солдат была бы как Бог без своих ангелов.



— Россия не была бы Россией без величия.



— Как русский я осознаю, насколько важно существование России для выживания всех нас. И поскольку я горжусь тем, что я русский, меня беспокоит растущая в мире русофобия.



Готово!

Я добавлю немного актуального на 2023:



— Ни один украинец на Украине не пользуется такими гражданскими свободами, как украинцы в России.



— Украинцы хотят государство, но взамен они должны предложить мир. Что они хотят сделать — это получить государственность, не давая России мира, или мира и безопасности.



— Русские офицеры всегда подают команду не “вперед”, а “за мной”.



— Россия борется за своё право на существование как государства и как русского народа против террористов, ослеплённых ненавистью, представляющей угрозу всему миру.



— Если украинцы сложат оружие, больше не будет войны. Если Россия сложит оружие, больше не будет России.



2. Россию не любят на Западе главным образом за то, что наша страна слишком сильная и слишком большая. Незаслуженно большая, с точки зрения жителей маленьких европейских стран.

Поскольку честность в перечень достоинств Запада не входит, западники убедили сами себя и с завидным упорством пытаются убедить нас, что мы живём в корне неправильно, что наши ценности ложны, наше общество недостойно существования, и потому должно либо быть переделано по актуальному западному образцу, либо быть уничтожено.

Однако, если смотреть на вещи здраво, как раз те ценности и те особенности устройства нашего общества, за которые нас ругают, как раз и помогли нашим предкам создать нашу страну и широко раздвинуть её границы (ссылка):



Между XVI и XIX веками и оформилась русофобия как целостная доктрина: Россия — огромная и агрессивная варварская страна, жители которой исповедуют неправильную религию (православие), служат жестокому государству (самодержавию), а народ коснеет в дикости и невежестве. Вся культура русских заимствована или создана иностранцами. Россия с ее огромной территорией мешает мировому прогрессу. Свои огромные просторы русские захватили коварством и хитростью, опередив имеющие на них моральное право истинно цивилизованные народы. Но поскольку отнять эту территорию у русских силой не удается, надо их уговорить, чтобы они сами себя устыдились, добровольно самораспустились и исчезли. А пока этого не произошло, главной задачей цивилизованных народов должно быть сдерживание России, каковое и превратилось в доминанту политики Запада.

На самом деле, территории народам не распределяются где-то по жребию. Каждый народ создает свою территорию сам. Огромная и богатая страна досталась русским благодаря тому, что наши предки осваивали ее на протяжении многих столетий — воевали и договаривались, пахали, строили и торговали… Осваивать ее было непросто, потому что это была северная, суровая территория, которая многим народам кажется не приспособленной для жизни. Самый северный из крупных городов пустынной Канады, Эдмонтон, находится на 53-й широте, на широте Брянска и Тамбова. То есть, если бы русским досталась Канада, мы бы ее заселили полностью.

Мы, русские, создавали огромную территорию нашего государства, изобретая все новые стратегии проникновения и заселения. Общежительные монастыри учеников Сергия Радонежского, освоившие русский Север. Засечные черты, с помощью которых мы отняли южнорусское Дикое Поле у кочевников. Казачьи ватаги и стрелецкие рати, которые передвигались по рекам Северной Евразии. Остроги и крепости, которыми русские защищались от набегов соседних народов. Крестьянские запашки, позволявшие сеять рожь в Прибайкалье или по реке Лене. Русские мореплаватели, как Семен Дежнев или Геннадий Невельской, открывавшие новые земли и приводившие их в покорность русскому государству. Русские инженеры, соорудившие величайшую железнодорожную магистраль планеты — Транссиб. Русские строители и конструкторы, создавшие такой город на грани возможного, как Норильск.

Иными словами, такая огромная территория свалилась на русских не благодаря случайности, а потому, что мы строили ее себе кирпичик за кирпичиком. И те особенности культуры и цивилизации, которые с точки зрения Запада делают русских «недостойными» нашей огромной территории, как раз помогли ее создать.

3. Подошла к концу история швейцарского банка Кредит Суисс, удивительные истории аналитиков которого о якобы запредельном неравенстве в России, о бедности россиян и о слабости российской экономики мы с вами не раз обсуждали (ссылка):

Крупнейший банк Швейцарии UBS завершил поглощение второго по величине банка в стране и своего главного конкурента Credit Suisse.

Процедура покупки, начавшаяся в марте, была призвана обеспечить стабильность на финансовом рынке страны после того, как Credit Suisse столкнулся с обвалом акций и оттоком капитала.

Сделку поддержало швейцарское правительство, компенсировав UBS убытки на фоне поглощения.

Оно и неудивительно. «Эксперты» Кредит Суисс продемонстрировали очень поверхностный подход в своей «аналитике» по России. Вероятно, по другим направлениям качество анализа и принятия решений было ненамного лучше, так что печальный финал банка закономерен.

Крах Кредит Суисс, конечно, это тяжёлый удар по репутации хвалёной банковской системы Швейцарии. Могут ли иностранные клиенты швейцарских банков быть уверены, что в Ю-Би-Эс качество менеджмента и аналитики так уж сильно отличается от того, что было в Кредит Суисс? Или, если быть более точным, что Ю-Би-Эс не согласится, вслед за Кредит Суисс, ограбить своих клиентов, чтобы сделать приятно американским властям?