«Электронный Жириновский» зарегистрирован кандидатом в мэры Москвы

Представленный на ПМЭФ электронный образ Владимира Жириновского, управляемый нейросетью, самостоятельно подал документы для участия в выборах мэра Москвы, назначенных на 10 сентября.

Кандидат был успешно зарегистрирован, поскольку в ЦИК не нашли никаких оснований для отказа.

– Мы с коллегами провели заседание, внимательно изучили избирательное законодательство, и ни в одном правовом акте не обнаружили упоминания, что кандидат, участвующий в выборах, должен существовать физически, – сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

По словам председателя Центризбиркома, документы были поданы оперативно и в полном объёме по электронному каналу связи с помощью технологии блокчейн, все цифровые подписи были нотариально заверены, поэтому комиссия единогласно приняла решение о регистрации такого электронного кандидата.

– Я считаю, что электронные кандидаты – это следующий после электронного голосования логичный шаг в развитии нашей избирательной системы, соответствующий тенденциям XXI века, – подчеркнула она.

Разделяет оптимизм Памфиловой и новый лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

– То, что наш кандидат так быстро, практически мгновенно, прошёл муниципальный фильтр – заслуга не только широкой сети отделений нашей партии, но и современных технологий. Сейчас в цифровом мире человеку для получения различных услуг не требуется не то что вставать с дивана, но и даже существовать, – уточнил депутат Госдумы.

Слуцкий добавил, что он с однопартийцами рассчитывают на выход электронного Жириновского во второй тур.

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