“С рождением детей мы превратились в учеников – они наши учителя”: Антон и Виктория Макарские о долгожданной беременности, терпении и терпимости, отношениях с детьми

Антон и Виктория Макарские являются одной из самых крепких звездных пар в мире отечественного шоу-бизнеса. Вместе они уже 20 лет. Для обретения личного счастья супругам пришлось пройти немало испытаний. В ютуб-передаче «Ваша Наташа» они рассказали о том, с какими трудностями столкнулись и какие выводы для себя сделали.

О тяжелой процедуре ЭКО

Антон и Виктория очень хотели детей, но долгожданная беременность не наступила ни через 5, ни через 10 лет совместной жизни. Супруги решили прибегнуть к ЭКО. Виктория дважды проходила через эту процедуру и чуть было не лишилась жизни.

Во время второго ЭКО самочувствие певицы резко ухудшилось. Супруг еле успел привезти ее в больницу. По словам Виктории, она была в полумертвом состоянии, находилась на грани жизни и смерти. Врачам удалось вытащить ее буквально с того света. Оказалось, что у Виктории был случай гиперстимуляции.

Несмотря на это, когда Виктория пошла на поправку, супруги стали опять задумываться о третьей попытке ЭКО. Вот только врачи были против. Да и духовник пары попытался отговорить их от этой затеи и порекомендовал молиться и уповать на Бога.

О долгожданной беременности

Виктория и Антон отпустили ситуацию и отказались от ЭКО. И тогда действительно произошло чудо. Спустя полгода Виктория узнала о том, что беременна. Все это время она молилась и надеялась на то, что Господь ее услышит и подарит ребеночка. Так и произошло.

Хотя в прессе писали, что супруги либо прибегли к очередной попытке ЭКО, либо к услугам суррогатной матери, сами они категорически это отрицают. Звездная чета убеждена в том, что чудо произошло только благодаря их искренней вере в Бога.

Виктория была шокирована тем, что услышала от врачей одной из московских клиник. У нее поинтересовались, будет ли она оставлять ребеночка, ссылаясь на угрозу выкидыша. На тот момент Виктории было 38 лет, и столичные медики не верили в беременность без осложнений и удачный исход.

Тогда супруги вновь отправились в Израиль. После медицинского обследования Виктория услышала, что все в порядке и нет показаний для того, чтобы прерывать беременность. Вот так на четырнадцатом году совместной жизни артисты впервые стали родителями. На свет появилась дочь Мария, а через три года сын Иван. Причем вторая беременность у Виктории произошла тоже без помощи ЭКО или услуг суррогатной матери.

О своевременности

Сейчас Макарские понимают, почему у них так долго не было детей. По мнению Антона, если бы пополнение в семье произошло раньше, то они с женой бы «изуродовали» малышей в моральном плане. Все дело в том, что из-за плотного графика звездные родители наверняка бы часто отсутствовали дома и не уделяли воспитанию детей достаточное количество времени. Сейчас же у супругов есть возможность вплотную заниматься сыном и дочкой, ведь график работы уже не такой плотный и насыщенный. Поэтому артисты пришли к выводу о том, что Бог дал им детей своевременно, хотя ранее они этого не осознавали.

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О воспитании детей

Актер и певец Антон Макарский признался, что пару раз пытался угрожать детям ремнем, но потом понял, что это неэффективно. Сын и дочь поняли, что дальше простых угроз дело не пойдет. Макарский отмечает, что сам вырос в условиях полной свободы, поэтому аналогичным образом решил воспитывать своих детей. По словам звездного отца, он сам в детстве больше всего боялся огорчить родителей своим поведением. Такое же восприятие сейчас у его детей. Например, если ребенок получил двойку в школе, то это разве что повод для шутки. А вот если соврал, обманул родителей, то это действительно повод для огорчения. Макарские донесли до детей мысль о том, что вранье причиняет душевную боль близкому человеку, поэтому так поступать не нужно.

Антон признался, что дети иногда спорят и ругаются между собой. Так бывает во многих семьях. В то же время они друг за друга горой, когда возникают конфликты с другими ребятами во дворе. Макарские рады, что их дети являются сплоченными и дружными.

О внутренних трансформациях

Макарские признались, что появление детей повлияло на каждого из них в духовном и моральном плане, а также на их отношения. Виктория отметила, что, во-первых, при ребятах неудобно ругаться. Во-вторых, с годами любовь и сострадание стали гораздо глубже. Иногда ссориться просто бывает лень. Виктория отмечает: какой смысл портить партнеру настроение? Артистка признается, что лично она видит непосредственную связь между здоровьем и добром. Зло и хорошее самочувствие, по ее мнению, являются несовместимыми вещами.

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Виктория признается, что изначально вступала в отношения с совсем другим человеком: более властным, авторитарным, контролирующим. Ей хотелось, чтобы все было так, как она придумала и спланировала. Мудрая свекровь же научила Викторию «выравнивать» отношения любовью. В браке Макарская научилась быть более мягкой, гибкой и т.д.

О терпимости и терпении

Макарские также признаются, что с рождением детей превратились в учеников. Теперь сын и дочь — лучшие учителя супругов. Дети помогли звездной чете переосмыслить многие важные вещи, сделать много правильных выводов.

Например, дети научили пару терпимости и терпению. Звездные супруги убеждены в том, что не нужно пытаться переделать любимого человека. Необходимо воспринимать его как целостную индивидуальную личность, то есть принимать и с достоинствами, и с недостатками.

Виктория советует любоваться партнером и стараться замечать в нем только хорошее, не пытаться переделать под себя. Это секрет успешного брака.

О детях и Интернете

Дочери звездной пары Марии 10 лет, а сыну Ивану недавно исполнилось 8 лет. У детей нет страниц в социальных сетях. Антон признался, что побеседовал с ребятами по этому поводу и объяснил отсутствие необходимости в том, чтобы заводить аккаунты. Звездный папа сделал акцент на том, что если у детей появятся страницы в соцсетях, то к ним тут же будет приковано внимание журналистов и других посторонних и ненужных людей.

В то же время сын и дочь артистов смотрят “Ютуб” без настройки детских фильтров. Они имеют право выбирать контент самостоятельно. Родители просто призывают сына и дочь к осознанности и избирательности в плане того, что именно смотреть. Нередко дети с родителями обсуждают те или иные видео из Интернета.