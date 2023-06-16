 

“Моя любовь!”: Кети Топурия похвасталась красавицей-дочкой от первого мужа

16.06.2023, 18:56, Новости дня
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36-летняя российская певица, солистка группы “А’Студио” Кети Топурия не только построила блестящую карьеру в шоу-бизнесе, но и стала матерью двух прекрасных детей. Первую дочь Оливию она родила от мужа Льва Гейхмана, с которым впоследствии развелась. От нынешнего супруга Льва Деньгова Кети Топурия родила сына Адама. В перерыве между этими двумя отношениями певица встречалась с рэпером Гуфом, но ничего серьезного из их романа не вышло.

На днях старшей дочери звезды исполнилось восемь лет. В своем аккаунте Кети Топурия выложила снимок, на котором старшая дочь артистки смотрит в кадр. Поклонники отметили, что девочка переняла материнскую красоту и грацию, а ее взгляд будет однозначно кружить голову мальчишкам. Оливия стояла с распущенными пушистыми волосами и в светлом платье с воланами на плечах, словно маленькая невеста.

“С днем рождения, моя любовь! Восемь лет назад я точно поняла, что такое безграничная любовь!” — похвасталась красавицей-дочкой звездная мама.

Напомним, солистка группы A’Studio Кети Топурия родилась в Тбилиси. Ее полное имя —Кетеван. Знаменитость нашла отдушину в творчестве, будучи совсем маленькой. В детстве будущая певица посещала несколько кружков разной направленности.


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