 

Apple запатентовала iPhone, который практически невозможно поцарапать

16.06.2023, 18:38, Разное
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Компания Apple запатентовала материал, который предотвратит появление царапин на корпусе iPhone. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Без дополнительных пояснений новый материал назван “гибридным”. Концептуально он предполагает использование в сочетании с круглыми износостойкими гранулами, диаметр которых “меньше кончика карандаша”. Это может быть керамика, металл или любой другой тип материала.

Идея Apple заключается в том, что гранулы должны служить одновременно и защитой, и декоративным элементом. Расчет в данном случае на то, что бусинки будут мерцать и имитировать драгоценные камни.

Daily Mail сообщает, что новая технология призвана избавить людей от необходимости носить свои смартфоны в чехлах. Патент описывает использование только в iPhone, но журналисты считают, что ее можно легко адаптировать к iPad и Mac.


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