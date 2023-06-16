Apple запатентовала iPhone, который практически невозможно поцарапать

Компания Apple запатентовала материал, который предотвратит появление царапин на корпусе iPhone. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Без дополнительных пояснений новый материал назван “гибридным”. Концептуально он предполагает использование в сочетании с круглыми износостойкими гранулами, диаметр которых “меньше кончика карандаша”. Это может быть керамика, металл или любой другой тип материала.

Идея Apple заключается в том, что гранулы должны служить одновременно и защитой, и декоративным элементом. Расчет в данном случае на то, что бусинки будут мерцать и имитировать драгоценные камни.

Daily Mail сообщает, что новая технология призвана избавить людей от необходимости носить свои смартфоны в чехлах. Патент описывает использование только в iPhone, но журналисты считают, что ее можно легко адаптировать к iPad и Mac.