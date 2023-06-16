Скандалы: Подшофе к звёздам

Как топ-менеджер Центра подготовки космонавтов Дубинин гоняет пьяным за рулём

Как стало известно из базы данных суда, замначальника ЦПК 56-летний Владимир Дубинин был за рулём своей Toyota Camry. В районе дома 12 ЗАТО «Звёздный городок» Московской области его остановил для проверки автоинспектор. Все признаки говорили о том, что водитель пьян. Гаишник в присутствии понятых проверил Дубинина алкотестером, который показал превышение нормы в 3 раза — 1 промилле. Инспектор оформил бумаги и отправил их в суд.

24 мая суд лишил топ-менеджера ЦПК прав на полтора года и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Из постановления следует, что Дубинин осознал вину и раскаялся. Однако, как выяснил Лайф, для него это не впервые. Несколько лет назад его уже привлекали к ответственности за управление «Жигулями» без водительских прав в нетрезвом состоянии.

Сотрудники ЦПК не удивились истории с Дубининым.

— Вождение замдиректора в нетрезвом виде обнажило очередные проблемы ЦПК: пьянки на рабочих местах и факт того, что руководство не способно организовать нормальную систему работы, — поведали Лайфу сотрудники центра.

Они высказали и другие опасения. По их словам, прилегающие к территории ЦПК участки заросли кустами, внешне очень похожими на наркотическую коноплю. Возможно, плантация не дикая. Сотрудники центра надеются, что силовики проверят, кому она принадлежит.

Как живёт Владимир Дубинин

Уроженец Мариуполя Владимир Дубинин отвечает в ЦПК за науку и развитие. Он там работает очень давно: ещё с тех пор, когда эта структура Роскосмоса считалась военной частью. По совместительству Дубинин — доцент кафедры в МЭИ и рецензент диссертаций в Бауманке.

Согласно базе СПАРК, Дубинин является гендиректором и владельцем столичной стройфирмы «Открытое небо+», уже который год не сдающей отчётность и недостоверно указывающей руководство. Некогда эта компания участвовала в тендере, разыгранном ЦПК, но проиграла. Возможно, она создавала видимость конкуренции на аукционе.

Жена Дубинина Светлана — по профессии экономист. Какое-то время она возглавляла централизованную бухгалтерию — казённое учреждение Звёздного городка, где расположен ЦПК. В 2011 году Дубинина основала многопрофильную организацию «Активное обучение», которая неоднократно меняла названия и реорганизовывалась, а недавно была расформирована регистрирующим органом из-за неверного юрадреса и руководителя-номинала. Эта контора за время своего существования оказала различным школам и образовательным департаментам госуслуг на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Шестнадцать раз с ней разрывали госконтракты, девять раз — с неустойками, трижды она попадала в реестр недобросовестных поставщиков.

Семья Дубинина прописана в трёхкомнатной квартире стоимостью около 7 млн рублей в монолитной девятиэтажке на территории Звёздного городка. Изначально они получили эту жилплощадь на основании договора социального найма, но впоследствии приватизировали. Кругом лес и озёра. Рядом школа с углублённым изучением английского языка, детский сад с бассейном, спорткомплекс.

На жену Дубинина оформили элитную дачу в садовом товариществе «Космос» — это соседний от Звёздного городка посёлок. Домовладение Дубининых представляет собой 12 соток земли, просторный особняк и гостевой дом в окружении соснового бора. Подобная недвижимость может стоить до 65 млн рублей.

Своим фактическим и домашним адресом Владимир Дубинин указывает эллинг в районе Чумки крымской Феодосии. Эллинг — это сооружение, находящееся прямо на песчаном пляже, для проживания людей и ремонта/хранения судов.

— Эллинги Феодосии имеют выходы во двор и к морю. Во всех есть кухня-студия, вся необходимая мебель и техника, — расписывают плюсы такой недвижимости риелторы. Аренда обойдется до 18 тыс. рублей в сутки, покупка — до 25 млн рублей.

Есть у семьи и жилплощадь в Москве — двушка в кирпичной хрущёвке на Просторной улице (Преображенский район) стоимостью до 12 млн рублей.

Кто руководит ЦПК

Формально контролировать Дубинина должен его шеф. Последние два года начальником Центра подготовки космонавтов является 55-летний Максим Харламов. В эту структуру он попал сразу после выпуска из Тамбовского высшего военного авиационного училища в 1989 году. Подоплёка того, как Харламов возглавил ЦПК, противоречива. По слухам, предыдущего руководителя то ли «ушли», то ли он сам уволился, не выдержав интриг подчинённых, среди которых был и Харламов.

Максим Харламов прописан в четырёхкомнатной квартире в кирпичной одиннадцатиэтажке на территории Звёздного городка. Этот актив потянет на 15 млн рублей. На него оформлялось также домовладение в подмосковном рабочем поселении Свердловский на улице Парковой. Это 12 соток земли, красивый особняк, гараж на две машины и корпус для гостей. Рядом — усадьба Лукино-Варино, городские пруды и парк. Подобная недвижимость потянет на 40 млн рублей.

В нулевых годах Харламов купил 16 гектаров на улице Пионерской в подмосковном Королёве. С тех пор там выросли высотки бизнес-класса. В одном из корпусов в трёхкомнатной квартире ценой около 15 млн рублей живёт сын Харламова.

Какие ещё скандалы были вокруг ЦПК

Пару лет назад туда в рамках уголовного дела, возбужденного по статье «Мошенничество», наведывались силовики с проверками. По версии следствия, ЦПК заплатил свыше миллиона рублей за так и не выполненные работы. Впрочем, обвинения никому не предъявили.

С 2006 года тянется эпопея с возведением жилого дома для космонавтов на территории ЦПК. Там неоднократно менялись подрядчики, переделывалась проектная документация, замораживались работы. В конце концов шефство над строительством взяла госкорпорация «Роскосмос». Был избран новый подрядчик — ООО «Воздвижение». В декабре 2021 года с ним был заключён госконтракт на 305 млн рублей. Но на данный момент, по сведениям Лайфа, дом так и не достроен.

Егор Пережогин

Оригинал материала: “Лайф”