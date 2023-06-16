Актуальный в жару летний тренд – «детская» футболка в ретро-стиле

Помимо шлепанцев и шорт-карго, есть множество винтажных вещей, которые пользуются огромной популярностью этим летом. Многие из текущих модных тенденций 2000 года и образы 90-х можно легко перенести в любой современный гардероб.

В этом году в моде детская футболка. Эти топы, ставшие популярными благодаря Кристине Агилере и Бритни Спирс этим летом занимают важное место в гардеробе.

Вот несколько популярных вариантов, которые помогают поднять внешний вид на новый уровень.

“Детская” футболка без рукавов

Летом очень жарко, поэтому отличным решением станут топы, которые помогут чувствовать себя комфортно, оставаясь при этом стильными.

Вместо обычной детской футболки с короткими рукавами стоит выбрать модель без рукавов. Это отличный вариант в стиле 90-х.

“Детская” футболка с длинными рукавами

Летние ночи иногда могут быть прохладными. Чтобы чувствовать себя комфортно, можно надеть детскую футболку с длинными рукавами. Это позволит выглядеть более модно, особенно если выберете нейтральный цвет, такой как черный или белый.

“Детская” футболка в сетку

Сетка сама по себе является модной тенденцией, на которую стоит обратить внимание.

Стоит сочетать такой верх с низом в тон, чтобы создать модный образ. Футболка с сеткой красиво смотрится с брюками. Это поможет сделать образ элегантным.

“Детская” футболка с лямкой на шее

Этот наряд выглядит современно и интересно. V-образный вырез или в форме сердца, а также лямка на шее помогает придать образу изюминку и выглядеть изысканно.

“Детская” футболка с графическим принтом

Эти классический ретро-топ, который пользовался популярностью в 90-х и начале 2000-х годов.

Есть множество футболок с графическим принтом, которые помогут привнести изюминку в образ.

Шикарная “детская” футболка

Есть много способов сделать “детскую” футболку шикарной, включая выбор простых и современных моделей или стилей. Даже смена ткани с джерси на хлопок может сделать наряд более элегантным. Стоит выбирать более темные оттенки для создания современного образа, который легко сочетается с любым низом.

“Детская” футболка с красивым узором

Такой наряд шикарный и стильный. Полоски и горошек — это лишь некоторые хорошие варианты.

Хорошо смотрятся они с однотонным низом для создания шикарной комбинации.

Футболка Bold baby

Смелые и яркие оттенки помогут выглядеть эффектно и придадут образу стиль ретро. Это поможет добавить изюминку и выразительность минималистичному образу. Стоит сочетать цветной топ с простыми брюками, чтобы создать более модный образ.

“Детская” футболка нейтральных тонов

Наряд в стиле минимализм выглядит стильно и эффектно.

Простые детские футболки нейтральных тонов отлично вписываются в создаваемый образ. Хорошо смотрится наряд белого или черного цвета.