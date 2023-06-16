 

Правительство Москвы совместно с МАИ займется развитием беспилотной авиации

16.06.2023, 17:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Правительство города вместе с Московским авиационным институтом (МАИ) будет работать над развитием беспилотных авиационных систем. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Также соглашения подписаны с НИТУ МИСсС, МГТУ имени Баумана, НИЯУ МИФИ и МГТУ “СТАНКИН”. Столица и ведущие образовательные учреждения будут сотрудничать в сфере подготовки кадров для промышленности.

Вместе с вузами город будет развивать проект “Московская техническая школа”. Планируется создание сети центров технологических и производственных компетенций на базе высших учебных заведений и научных организаций.

“Расширение сотрудничества с вузами поможет подготовить больше квалифицированных кадров для московской промышленности”, – отметил мэр.

Подписан меморандум о сотрудничестве по развитию образовательного направления “Промышленный дизайн”. Столица вместе с Минпромторгом и Министерством культуры будет реализовывать программы и мероприятия.

Москва стала лидером национального рейтинга состояния инвестиционного климата. В столице действует более 3,5 тысячи промышленных предприятий.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Это разрушает вас: 5 страхов, которые мешают вам жить счастливо

18.06 / Le Figaro – русские возвращаются на Кубу и приносят с собой капитализм

18.06 / Нумеролог предсказала Агате Муцениеце переломный момент судьбы

18.06 / Шесть неочевидных причин набора веса

18.06 / “Буду верить в лучшее”: Попавший в больницу из-за проблем с сердцем Пьеха озвучил свой диагноз

18.06 / Год в изгнании: выбравшему другую жизнь Максиму Галкину* исполнилось 47 лет

17.06 / В Новосибирске упал башенный кран

17.06 / “Мысли остаться за рубежом не было”: Что помешало Маликову эмигрировать из России

17.06 / “Это нонсенс”: Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях

17.06 / Как пережить развод: полезные советы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика