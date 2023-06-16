 

В контракт наемников ЧВК «Вагнер» входят абсолютно все необходимые медицинские манипуляции – Пригожин

16.06.2023, 17:25, Разное
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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин отреагировал на сообщение о том, что раненые в зоне СВО сотрудники обращаются в Фонд «Защитники Отечества» за помощью. По словам главы «оркестра», их контракт предусматривает все виды медицинской помощи.

В пятницу, 14 июня, издание «Ура.ру» поинтересовалось, какие медицинские услуги компенсирует своим сотрудникам компания и берет ли она на себя оплаты медсопровождения сверх контракта. Пригожин сообщил, что все необходимые медицинские услуги его компания обеспечивает сотрудникам сама, начиная первой помощью на поле боя и заканчивая протезированием в реабилитационных центрах.

«В контракт бойцов ЧВК «Вагнер» входят абсолютно все необходимые медицинские манипуляции, реабилитация, операции, протезирования, которые потребуются бойцу в случае ранения, увечья или любых других проблем, которые могут возникнуть на войне», — подтвердил бизнесмен.

Пригожин заметил, что лечат раненых бойцов сначала на территории ЛНР и ДНР, потом их отправляют в специальные медико-реабилитационные центры ЧВК «Вагнер» в России. Условия в них бизнесмен сравнил с пребыванием в четырехзвездочном отеле и подчеркнул, что специалисты центров способны не только обеспечить медицинский массаж подопечным, но и занимаются протезированием. Пригожин также обещал заняться вопросом с упомянутым фондом «Защитники Отечества» и позже дать ответ.


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