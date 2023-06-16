 

В составе алжирской делегации на ПМЭФ замечен человек, похожий на Макрона

16.06.2023, 17:33, Разное
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В ходе презентации участников Петербургского международного экономического форума, журналисты обратили внимание на одного из представителей Алжира.

Внешне мужчина был очень похож на президента Франции Эммануэля Макрона, говорил только по-французски и отказался давать интервью.

– Когда я увидел его, сразу подумал, что это Макрон. Стал наблюдать за ним – выяснилось, что его сопровождало несколько охранников, а с арабами он общался через переводчика. На просьбу об интервью мне отказали, заявив, что шейх аль-Макри не общается с прессой, – рассказал журналист «Делового Петербурга» Матвей Стрельцов.

Участие Макрона в ПМЭФ подтвердил источник газеты L’Humanité в Елисейском дворце. Оказалось, что по официально версии, президент Франции с 13 по 18 июня находится в отпуске.

– Для всего западного мира Макрон сейчас уединился на одной из президентских вилл у Версаля, но реально он инкогнито прибыл в Санкт-Петербург в составе алжирской делегации. Там он планирует в неформальной обстановке решить с русским несколько насущных экономических вопросов, – сообщил источник издания.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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