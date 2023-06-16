СМИ сообщили о хакерской атаке в США на объект, хранящий радиоактивные отходы

Хранилище радиоактивных отходов, находящееся в ведении Министерства энергетики США, а также национальная лаборатория в США стали жертвами массированной кибератаки. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

В заявлении говорится, что “подрядчик, работающий в национальной лаборатории США, и объект для хранения радиоактивных отходов, находящийся в ведении Министерства энергетики” стали жертвами масштабной кибератаки. Подрядчик лаборатории из Теннесси производит уран для использования в ядерном оружии и проводит соответствующие испытания.

Накануне CNN сообщила, что несколько правительственных учреждений США стали жертвами масштабной кибератаки. Эрик Голдштейн являющийся исполнительным помощником директора Агентства по инфраструктуре и кибербезопасности, заявил, что агентство оказывает помощь “нескольким организациям, подвергшимся хакерской атаке”. CNN утверждает, что на данный момент неизвестно, кто несет ответственность за этот взлом.