Мнение: Визит главы Алжира в Москву призван опровергнуть изоляцию России

У Алжира и РФ тесное сотрудничество в разных сферах, и, приехав в Москву, президент Алжира особенно хотел побывать на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, чтобы представить новые возможности своей страны, пишет Le Figaro. РФ же с помощью таких визитов стремится показать, что не находится в международной изоляции.



AP

«Бок о бок встречая вызовы мира», — так Le Figaro пишет о визите президента Алжира Абдельмаджида Теббуна в Москву. Как пишет автор статьи, РФ этим визитом хотела показать, что она всё ещё вызывает интерес у стран Юга, и в частности у самого Алжира. Главы двух государств подписали декларацию об углублённом стратегическом партнёрстве. Это партнёрство, помимо углеводородной отрасли, коснётся военной области, совместных манёвров, технологий.

Как отмечает автор статьи, алжирская пресса с особым акцентом сообщила о поездке президента в Москву, а государственное информагентство APS отметило «исключительные отношения, основанные на дружбе».

Россия как раз сейчас принимает у себя Петербургский экономический форум и тем самым хочет объединить друзей вокруг себя и развеять домыслы о своей изоляции на международной арене, отмечается в статье. С февраля 2022 года Алжир воздерживался от голосования по резолюциям ООН с осуждением России.

Однако издание отмечает, что их отношения не так уж безоблачны, ведь Алжир критикует деятельность РФ в Африке. Впрочем, это не мешает странам развивать военное сотрудничество. Так, по данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира, в период с 2018 по 2022 год 73% оружия, которое армия Алжира получала из-за рубежа, приходило из Москвы. К тому же многие поколения алжирских военных учились в России. Наконец, сейчас Алжир реформирует свои вооружённые силы, его военный бюджет на 2023 год на 120% больше, чем в 2022 году. Поэтому он снова обратится к России.

Однако же РФ сейчас занята спецоперацией на Украине, поэтому эксперты высказывают предположение, что она не сможет удовлетворить потребности Алжира. В таком случае обращаться он будет к европейцам, китайцам, возможно к Турции и Индии. Так, Франция уже обеспечивает 5,2% потребностей Алжира в оружии, но с ней есть политические сложности. Зато новыми поставщиками для Алжира вполне могут стать Германия, Италия или Великобритания.

Ещё одна сфера, в которой отношения Алжира с Европой могут стать более плотными, что может вызвать беспокойство у Москвы, — это энергетика. Европа ищет альтернативу российскому газу, и Алжир, который уже обеспечивает 11% импорта газа в Европу, в долгосрочной перспективе может упрочить эти позиции. С Италией они создают новые проекты по газу, Германия готовится импортировать водород из Алжира.

В этом контексте визит Теббуна в Москву направлен на то, чтобы «успокоить россиян, дать им понять, что Алжир всё ещё с ними», приводит издание комментарий экспертов: «Этот визит не означает, что Алжир попадает в лагерь России. Прежде всего он позволяет алжирцам уравновесить то, что они предпринимают в других областях. Их стратегия: «У нас есть все варианты».

К тому же сейчас особый момент в развитии Северной Африки и Ближнего Востока. Вокруг Саудовской Аравии появляется новый полюс развития, и Алжир это тревожит. По их мнению, если страны Северной Африки не будут быстро развиваться, они могут оказаться забытыми.

Алжир, в частности, хотел бы присоединиться к БРИКС, и РФ поддерживает его кандидатуру. Поэтому лидеру Алжира было так важно посетить форум в Санкт-Петербурге, чтобы показать новые возможности для инвестиций в его стране, пишет Le Figaro.

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