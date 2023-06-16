Куриная диета: как просто и недорого похудеть

Судя по отзывам, на куриной диете можно за неделю потерять от трех до пяти килограммов веса. Она является очень эффективной, в ней много плюсов. Однако есть и минусы, и тому доказательством являются некоторые отзывы (к счастью, немногочисленные). Более подробно об особенностях куриной диеты вы узнаете из данной статьи.

Польза

Стоит начать с того, что куриная диета является не только эффективной для похудения, но и полезной для всего организма. Все дело в мясе курицы, которое содержит калий и магний, фосфор и железо, холин, ретинол, фолиевую кислоту, витамины группы В и много других полезных элементов.

Кроме того, мясо включает в свой состав полиненасыщенные жирные кислоты. Куриное мясо содержит более 90 % необходимых аминокислот. В белке много триптофана, важного для синтеза серотонина, так называемого гормона удовольствия. В нем почти не содержится грубых соединительных волокон и сложно перевариваемого животного коллагена. Обычно в диете используется куриная грудка, в которой содержится от 90 до 130 ккал и менее пяти процентов жира. То есть, пользу куриного мяса сложно преувеличить.

Преимущества

Их также огромное множество, и первым, конечно же, является польза для организма в целом, самочувствия и настроения в частности, как было описано выше. Непременный плюс в том, что находясь на куриной диете, человек абсолютно не чувствует голода. Он сыт, а это является главным, поскольку некоторые люди не могут сидеть на диете именно от непереносимости чувства голода. Куриное мясо способствует сжиганию жира, не вредя при этом мышечной массе и корректирует метаболизм.

Преимуществом является то, что, сидя на диете, человек может заниматься спортом, повышенной утомляемости от недоедания не будет. Результат становится заметен достаточно быстро, а эффект сохраняется надолго. К списку плюсов можно зачислить то, что куриная диета может легко перейти в привычку. Питание вполне сбалансированное, в качестве ингредиентов, помимо курицы, можно использовать много других полезных продуктов. Но куриное мясо должно стать основным в рационе, лишь изредка можно себе позволять потреблять другие сорта.

Требования

Чтобы добиться нужных результатов, надо принять во внимание некоторые правила. Например, вместе с куриным мясом надо потреблять много овощей, это необходимо для нейтрализации потребления довольно большого количества белка (если этого не делать, это количество может негативно влиять на работу почек и организма в целом). Белок в соединении с клетчаткой и углеводами растительного происхождения также не нарушает перистальтику кишечника. Жир концентрируется в шкурке, которую не рекомендуется потреблять и от которой очень легко избавиться (просто снять с тушки цыпленка).

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В день рекомендуется потреблять не более 1200 килокалорий, а само куриное мясо не должно составлять больше половины дневного рациона. Можно есть любые овощи, кроме картофеля, также надо потреблять зелень. Фрукты также показаны все, кроме бананов и винограда. Можно есть цельнозерновые нерафинированные крупы, но также есть исключение. Речь идет о пшенице и производных от нее крупах.

Запреты

Во время нахождения на куриной диете нельзя потреблять продукты фастфуда, жирные и сладкие блюда, в том числе и газированные сладкие напитки. Нужно исключить соль или как минимум сократить ее потребление, насколько это возможно. Рекомендуется пить не менее полутора литров негазированной воды, разрешены такие напитки, как чай или кофе, но без сахара и добавок. От крепкого алкоголя также стоит отказаться, разрешается один бокал сухого вина (желательно красного) в день.

Трехдневная диета

Она очень проста, но весьма эффективна, поскольку способна помочь сбросить от одного до четырех килограммов в день. Рекомендуется съедать одного цыпленка весом 700-800 граммов в день. Предварительно нужно его отварить или приготовить на пару, снять кожицу, разделить на 6-7 частей и потреблять за каждым приемом пищи (интервалы между приемами должны быть одинаковыми). Солить не рекомендуется, но можно использовать другие специи в умеренном количестве. Кроме куриного мяса, ничего есть нельзя, можно только пить несладкие напитки (кроме молока и кисломолочных продуктов).

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Диета с курицей и ананасами

Мы уже упоминали о пользе куриного мяса, теперь пришло время уделить должное внимание ананасу. В нем содержится бромелайн, который способствует похудению. Однако в чистом виде его немного, но при этом немало витамина С, укрепляющего иммунитет, калия, способствующего хорошей работе сердца, и пектина, который вызывает быстрое насыщение.

Все эти характеристики отлично сочетаются с преимуществами куриного мяса и идеально подходят для эффективной диеты. Она заключается в трехдневном потреблении курицы без соли и кожицы, затем трехдневном потреблении ананаса, а затем трехдневном совмещении этих ингредиентов. Как вы поняли, продолжительность диеты — девять дней, рекомендуется за 10 минут до еды выпивать стакан воды. За это время есть возможность сбросить от 4 до 6 килограммов лишнего веса.

Импровизированная диета

Речь идет о диете, которую вы придумаете для себя сами исходя из вышеописанных рекомендаций. Вы уже знаете, что можно есть и в каких количествах, поэтому наверняка вам не составит труда выбрать для себя лучший промежуток времени и набор ингредиентов. О куриной диете можно найти огромное количество отзывов, в которых люди описывают свой рацион и итог. Их можно читать, анализировать и использовать в своих интересах всю полученную вами полезную информацию.

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Минусы

Хочется сразу предупредить о том, что минусы являются относительными и субъективными. В большинстве случаев отзывы о куриной диете являются положительными. Даже те люди, которые поначалу ей не доверяли, или диета им показалась очень тяжелой из-за своего однообразия, быстро к ней привыкли. К тому же радовал результат, который и становился, как правило, основной мотивацией. Из тех же отзывов можно узнать, что отдельным людям подобные способы похудения категорически не подходят. Вам надо знать о минусах, чтобы сделать свои выводы, оценить риски и решить, действительно ли диета является вашей.

Как правило, чаще всего в своих отзывах люди выделяют недостаток жиров, который плохо сказывается на состоянии иммунитета, и скучное и однообразное меню, так как диета предполагает употребление куриного мяса в большом количестве и с минимальным использованием специй и соусов. Последнее может вызвать усталость от еды, раздражение, тягу к запрещенным продуктам и срывы. Кроме того, многим не нравится сухость грудки, которая составляет практически основу диетического рациона.

Вместо заключения

Куриная диета — это абсолютно безопасный метод похудения. Однако, учитывая некоторые негативные отзывы о диете, нужно быть внимательным и тщательно продумать вопрос о том, стоит ли садиться на эту диету или лучше все же подыскать другой, более подходящий для себя вариант.

Например, если вы категорически не любите куриное мясо или не терпите однообразного питания, лучше отказаться от данного способа. А если начнете и почувствуете дискомфорт, без сожаления прекращайте и ищите другие рекомендации. Будет обидно, если долгие мучения не приведут к ожидаемому результату. Кроме того, есть опасность «наверстать упущенное» за период диеты и набрать больше килограммов, чем было. Сперва цените все плюсы и минусы, а потом принимайте решение. Наверняка вы поступите правильно, и у вас все получится.