“Трудно дышать” – Заболевшая Семенович страдает из-за плохого самочувствия

Вчера знаменитая певица вышла на связь с поклонниками, чтобы пожаловаться на свое состояние. Она рассказала, что внезапно заболела. А связала это с проектом, в котором приняла участие: мол, уж очень много сил он у нее забрал. Анна Семенович призналась, что из-за плохого самочувствия отменила съемку и решила отлежаться.

Сегодня утром блондинка опубликовала новое видео на странице, в котором рассказала, что ночью ей стало хуже. Температуры не было, но ее одолели другие симптомы. “Мне трудно дышать”, – описала свое состояние после бессонной ночи звезда. Певица предположила, что, скорее всего, у нее началась аллергия на тополь. Поэтому она начала пить антигистаминные средства.

Однако днем ей не полегчало. А ведь сегодня у нее важный день! Анна Семенович рассказала, что должна выступить в госпитале, и отменить событие невозможно. Так что, экс-солистка “Блестящих” собралась с силами и спела для раненных солдат. Но уже после выхода на сцену, находясь в дороге к следующей больнице, она призналась, что буквально страдает от своего плохого самочувствия.

“Пытаюсь подремать. Состояние, конечно, неважное. Нет времени даже отлежаться”. – пожаловалась артистка.

Как оказалось, ближайшие дни у нее забиты разными мероприятиями. И прийти в себя у нее просто не получится. Но, несмотря на проблемы, Анна Семенович сохраняет позитивный настрой.