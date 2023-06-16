“Я представлял, как она устала”: мать Ромы Желудя скончалась от онкологии

Блогер и певец Роман Керимов, известный юному населению России под псевдонимом Рома Желудь прославился в Рунете в начале 2010-х. Юношу часто сравнивали с канадским исполнителем Джастином Бибером и прочили ему светлое будущее, однако популярность его угасла, молодой человек и вовсе пропал с радаров.

В Сети он объявлял исключительно о самых важных вехах своей жизни: зависимостях, работе в эскорте, выпуске книги и тому подобном. Однако, страшное событие, которое только что произошло в его жизни, буквально лишило Романа возможности молчать.

Из видео, которое рыдающий юноша разместил в своем блоге стало понятно, что мать Ромы Желудя скончалась. Женщина много лет страдала от онкологии, лечилась и даже вышла в ремиссию, однако коварное заболевание оказалось сильнее.

Желудь сообщил, что из-за химиотерапии у его родительницы начались проблемы с печенью, чувствовала она себя очень плохо. Тем не менее, она с надеждой смотрела в будущее и до последнего надеялась поправиться. Как сообщил Рома, в один из ближайших дней они собирались покататься по теплоходе по Москве-реке и даже купили билеты, но этим планам уже не суждено было сбыться…

“Мама боролась за жизнь, но я представлял, как она устала”, – признался Рома Желудь.

Вместо них на плечи юноши легла организация похорон, на которые им с бабушкой еще нужно найти средства. Живут сейчас они скромно, а на отца, который оставил их несколько лет назад, надежды, как дал понять Рома, нет.

Намерен он и исполнить последнюю волю матери. Перед смертью она попросила своего сына Рому Желудя развеять ее прах над морем.

фото: ломохов