Большая перемена

Количество преобразований, призванных изменить российскую школу, зашкаливает. Новый учебный год обещает еще больше сюрпризов.

Законодательные инициативы и просто предложения следуют одно за другим. Светлые мысли и идеи, высказываемые высокими чиновниками, не иссякают. Перечислим лишь основные. Итак: в грядущем учебном году школы ждет новый курс ОБЖ с элементами начальной военной подготовки. Кроме того, обновлены программы по истории, обществознанию, литературе, окружающему миру и географии. Учеников планируют должным образом (точнее — единообразно) одеть, занять полезной деятельностью на благо школы и избавить от заграничных видеосервисов. Вернутся отмененные когда-то уроки черчения и труда. И это только то, что уже презентовано. А сколько намечено! С помощью родителей школьников и самих детей мы попытались понять, какие из предложенных новаций действительно назрели и необходимы, а какие — вызывают вопросы. Имена собеседников по понятным причинам изменены.

Покой им будет только сниться. Это я про учеников и их родителей. Хотя, казалось бы, законные каникулы — само время и выдохнуть, и отдохнуть. Вместо этого придется разбираться в грядущих переменах, направленных на совершенствование школьного бытия, а заодно и сознания. В образовании, как ни в одной другой отрасли, их нынче особенно много. Нововведения предлагаются по большей части первыми лицами государства и депутатами, а это означает, что данностью они станут на 100%.

Генеральная линия

Начнем с главного. С 1 сентября 2023 года во всех школах страны введут новый стандарт образования. Преподавать будут на основе единой программы. Сделано это для того, объясняют нам, чтобы уравнять базовые знания. Напомню: раньше школы разрабатывали учебные программы самостоятельно, ориентируясь на федеральный государственный образовательный стандарт.

Теперь же появится золотой, как его называют чиновники, стандарт качества знаний. Независимо от того, в столичной школе учится ребенок или в сельской, ему будут давать знания не ниже базового уровня.

С места в карьер все, конечно, не начнется. Предстоит пятилетний переходный период. При всей кажущейся стройности идеи, вопросы все-таки возникают. Например:

учителя будут проходить переподготовку или переформатироваться им предстоит в процессе?

Факультативы внесут в оговоренный стандарт?

Претерпит ли изменения программа педагогических вузов и как базовый уровень будет даваться в малокомплектных (и неукомплектованных кадрами) школах?

И это далеко не все из неясного.

По мнению одной из наших собеседниц, проблема не в едином стандарте.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙМарина, мама дочери, перешедшей в 4-й класс, и сына студента:

«Вопрос в качестве единых учебников. То, что я наблюдаю последние минимум лет 10 — и когда учился старший сын, и по каким учебникам сейчас младшая учится, — очень расстраивает. Нет структуры учебника, логики изложения материала. Причем авторы (а они в разных школах разные), похоже, не понимают, что для разных возрастных групп те же правила надо писать разным языком. Дочь в 3-м классе пропустила уроки, пришлось дома объяснять самой. Открыли учебник по русскому языку и всей семьей пытались прорваться через словесные дебри. В результате достали справочник за 1986 год, и ребенок все понял. Наш учитель в начале учебного года сразу предупредил: «Уроки старайтесь не пропускать, не болеть. Сами по учебнику не разберетесь и ребенку не объясните». Есть подозрение, что новые единые учебники будут писать те же «авторы»!



Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Школьников в семье Олега — многодетного отца — двое: одна дочь учится в начальной школе, другая — в средней. На уравнивание базовых знаний гражданин особо не надеется, потому что не очень верит в возможность стереть грань между городом и деревней.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙОлег:

«Это невозможно сделать, чтобы уровень знаний был одинаков и в столичной школе, и в сельской. Пример приведу: мои дети учатся в райцентре, мы живем в селе, в 20 км от райцентра. Почему не ходим в школу у нас? Потому что она малокомплектная. Уровень знаний совершенно не тот, который дает районная. А что уж говорить про городскую.

Если они (чиновники) хотят, чтобы все было одинаково — в московской и в нашей деревенской школе, надо провести очень много работы. Нужно к нам привлечь современных педагогов, а не тех, которые учили еще в советское время. Нужно укомплектовать школы так же, как столичные. Проекторы, экраны, ноутбуки — этого ничего нет в деревенских школах. Таких денег выделять точно никто не будет. Не то время сейчас, чтобы на образование деньги тратились».

Наталья, педагог и многодетная мама, тоже сомневается, что базовые знания в школах нынешнего образца удастся уравнять.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙНаталья:

«Мы в советское время учились по унифицированной программе, — вспоминает Наталья. — Все всегда будет зависеть от учителя и от особенностей ребенка. В московских школах база все равно будет другая, не такая как в сельских, — это во-первых. Во-вторых, многие предметы преподаются на уровне средневековья. Школа наша уже давно выполняет совсем не образовательные функции. Это место, куда можно сдать детей, чтобы родителям не мешали. И школа — это место, которое сейчас, судя по всему, будут использовать для пропаганды государственных ценностей».

Актуальная история

На начало учебного года 2020/2021 в федеральном перечне по всем предметам было представлено 417 учебников, из них — 61 из новых линеек. Самый сложный и спорный вопрос — учебник истории.

Еще в начале 2013 года президент Путин предложил создать единую линейку учебников истории РФ для средней школы. Отечественную историю изучали и по двум линейкам под разными редакциями, и по трем, и по четырем… К 2014 году усилиями Российского исторического общества (РИО) был разработан так называемый историко-культурный стандарт. Изучение российской истории по учебникам, переформатированным под него, началось в 2016/2017 учебном году.

На общем собрании РИО в июне 2019-го было принято решение о «модернизации» стандарта. Подразумевалось, что в него будут внесены ключевые исторические события последних пяти лет начиная с присоединения Крыма к России. В прошлом году к использованию в школах были одобрены три разные линейки учебников истории от трех разных издательств. И тогда же министр просвещения заявил, что главы про СВО в учебниках дополнят новым содержанием:

«Конечно, о причинах начала специальной военной операции, цели СВО: денацификация, демилитаризация. Обязательно об этом нужно говорить, и тем более это старшие классы, новейшая история. Как только мы победим, эти разделы тоже будут дополнены в учебнике истории»,

— сказал Сергей Кравцов в интервью Первому каналу.

В настоящий момент учебники, которые объединят всеобщую историю и историю РФ в единый предмет, проходят апробацию. К началу учебного года она завершится. А пока мы имеем дело с неоднозначной реакцией родителей на сам подход к формированию содержания.

«Про СВО, я считаю, надо в учебнике рассказывать только как о факте, без оценок. Потому что сейчас, мне кажется, нет возможности издать учебник с верной информацией».

— говорит Алексей, отец 11-летнего школьника.

Примерно в том же ключе высказывается и Марина.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙМарина:

«То, что происходит здесь и сейчас, не тема для школьных учебников по истории. Объективности — ноль. Надо детально всесторонне изучать прошлое, чтобы не повторять ошибки в будущем (банально, но факт). Изучать историю через собственную семью — очень поучительная вещь и дает понимание происходившего. Сейчас, когда на обвинение в «фейке» можно нарваться на раз-два, учитель истории превращается в ретранслятора без права на собственное, отличное от генеральной линии мнение».

Наталья:

«Внесение сведений о СВО в учебники — это вопрос не преподавания истории, а пропаганды. Событие, которое еще не завершено, нужно преподносить со всех точек зрения. Уж если мы честно преподаем это детям, то должны представить разные мнения».

В Министерстве просвещения обещают обеспечить школы новыми учебниками в необходимом количестве. Кроме того, школы получат обновленные учебники по обществознанию. Прежние министр Кравцов назвал псевдолиберальными, а в переформатированных обещал «акцент на непреходящие ценности общества».

В «белый интернет» с 15 лет

Еще года два назад в публичном пространстве появилась информация о разработке «белого интернета» для российских школьников. Он должен содержать только проверенный контент, отвечающий государственным ценностям и транслирующий их, разъяснил Кравцов. Кроме того, «белый интернет» позволит установить круг разрешенных для посещения сайтов и режим доступа в Сеть. А запустить его во всех школах планируется в 2023 году.

В свою очередь, Минцифры планирует поэтапно ограничивать доступ российских школ к зарубежным видеосервисам, потому что имеется собственная инфраструктура. Об этом сказал глава ведомства Шадаев на итоговой коллегии Министерства просвещения РФ.

Говоря о Всемирной паутине, стоит обратить внимание еще на одно из многочисленных заявлений министра Кравцова (среди ньюсмейкеров от образования он, безусловно, в числе лидеров).

Он считает, что детям до 15 лет не стоит пользоваться социальными сетями и интернетом. Хочется уточнить: почему до 15, а не до 14, скажем? Тогда вместе с паспортом человеку вручали бы официальное разрешение на подключение к интернету. Весьма символично.

Но гораздо интересней другое: положим, детей отлучили от интернета. За этим последует отмена электронных дневников и классных журналов? Правда, не припомню, чтобы внедрить их просили учащиеся и родители, нововведение спустили сверху. Зато помню, как их вводили. Для учителей старой формации это было сродни капитальному ремонту, который начали в квартире, не предупредив хозяев.

Следующий щекотливый момент: что в этом случае станет с образовательными ресурсами? Конкретно — с платформой «Сферум» (коммуникационная система для школ, своего рода образовательная соцсеть). Этот формат тоже будет закрыт для тех, кто не достиг 15? Но дистанционное обучение придумали не дети и не родители. Онлайн в период пандемии стал вынужденной необходимостью. Только пандемия уже закончилась, а он остался.

«Белый интернет», по мнению Натальи, это пропаганда.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙНаталья:

«Ограничение доступа к зарубежным ресурсам — цензура. Ограничение доступа детей к соцсетям — слабая мера. Нужно не ограничивать, а учить пользоваться. Давайте огонь запретим, потому что от него пожары происходят. Предлагаю чиновникам в качестве эксперимента на полгода ограничить себя в пользовании соцсетями. И на основе этого опыта вывести алгоритм, как обучать детей, чтобы они использовали телефон только для учебы. Это будет честно со стороны взрослых. У детей старше 12 лет ведущей развивающей деятельностью является общение. Если мы не предоставляем им возможности общаться, они уйдут в соцсети. То есть это проблема не детей. И она не решается запретом».

Кате 14 лет. Со 2-го класса она учит английский, собирается поступать в языковой вуз.

— Есть мнение, — обращаюсь к девочке, — что вам не стоит пользоваться интернетом до 15 лет. Что скажешь?

— Это смешно. Я смотрю там фильмы постоянно на английском, мне преподавательница моя их подбирает, музыку слушаю, аудиокниги… Не представляю, как без этого можно учить язык. И чат у нас есть, где мы общаемся на английском.

Даша перешла в 4-й класс. Она готова добровольно отказаться от интернета. Но… «Только на неделю. Вообще, если мне есть чем заняться, я в интернет не лезу». Правда, мама Даши признается, что дочь лукавит: «Чатик сама забацала личный в Viber. И в куче других чатов состоит».

Правильно одеться

Год назад в очередной раз было заявлено, что Министерство просвещения опять планирует ввести единую школьную форму. Мотивация неизменна — «форма организует и дисциплинирует». Правда, учебным заведениям оставят право решать, какой она будет в каждом конкретном коллективе. Опрос портала SuperJob показал, что

42% родителей выступают однозначно за введение единой школьной формы;

18% согласны, но считают, что школа должна самостоятельно выбрать ее фасон;

33% не поддерживают инициативу Минпроса.

В отдельных регионах проблема, похоже, не только существует, но и приводит к радикальным мерам реагирования. Например, в начале мая Общественная палата Шадринска (Курганская область) предложила законодательно закрепить требования к внешнему виду учащихся. А за невыполнение — штрафовать родителей.

Нетипичного цвета волосы, драные джинсы и татуировки с пирсингами на ученике могут здорово ударить по семейному бюджету. Шадринские предлагают еще и внести изменения в региональный КоАП, возложив на родителей ответственность за несоблюдение детьми требований к школьной одежде.

Вспоминаю эпизод из собственной ученической жизни: 8-й класс, урок литературы. Энергичным шагом в кабинет входит завуч — корпулентный гражданин с неистребимым подозрением во взгляде. Рявкнув что-то вроде «сидеть, не суетиться», завуч начал обходить парту за партой. Девочек заставлял снимать и сдавать сережки. Буквально каждому второму мальчику отдавал распоряжение явиться завтра с правильной прической и родителями. К слову, описанный эпизод произошел во времена, когда необходимость формы даже не обсуждалась. Вести уроки учителям мешали сережки и стрижки.

К введению формы Олег относится резко отрицательно.

МНЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙОлег:

«У нас уже заставляют ее носить в начальных классах. Я рос и учился в 90-е, в то время отошли от всех этих форм. И никто из педагогов не критиковал детей за то, как они одеты. Я считаю, что человека не должны принуждать носить какие-то определенные вещи. Поэтому и против! А если семья многодетная? Чем больше детей, тем сложнее с покупкой школьной формы. Она стоит дороже, чем повседневная одежда».

И Светлана, закончившая 8-й класс, к форме относится без энтузиазма:

«В моей школе строгой формы нет, только у началки. Сейчас мы ходим, в принципе, как хотим. И снова начинать ходить как школьницы… Сложно психологически перестроиться. И свободный стиль никому еще учиться не мешал».

Трудиться без согласия родителей

В конце мая в Госдуме предложили внести изменения в закон «Об образовании», обязав школьников заниматься общественно-полезным трудом без согласия родителей. По действующим нормам привлекать учеников к труду, не имеющему отношения к образовательной программе, запрещено без согласия самих детей и их законных представителей. Именно эту норму из закона предложено убрать.

ПРОДОЛЖЕНИЕ

—