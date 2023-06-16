Доктор Голдин определил 8 симптомов “солнечного отравления”

Летом из-за высоких температур передозировка ультрафиолетовым (УФ) излучением представляет собой серьезную опасность. Иммунная система организма обязательно отреагирует, если человек получит слишком много солнечного света.

Так, пораженные участки кожи станут болезненными и красными. Важно знать и другие, менее заметные признаки солнечного отравления, хотя они могут быть не столь очевидными. Головная боль – еще один ключевой признак, говорит дерматолог Грегори Голдин. К другим признакам и симптомам солнечного отравления относятся: Волдыри и покраснение кожи, боль и покалывание, отек, жар и озноб, тошнота, головокружение, обезвоживание.

Термин “солнечное отравление” используется для обозначения тяжелого случая солнечного ожога, который может произойти всего за пятнадцать минут, хотя боль может не ощущаться в течение нескольких часов. Для облегчения состояния организма поможет холодный компресс, прохладный, но не слишком холодный душ или ванна. Ибупрофен может облегчить боль, а алоэ или увлажняющий крем – успокоить кожу.

Выходя на улицу, необходимо полностью закрывать обожженное место. Солнечное отравление иногда требует “немедленной” медицинской помощи.