Путин о предприятиях, которые ушли: Мы ни перед кем не закрываем дверь

Выступая на Петербургском экономическом форуме в Санкт-Петербурге, президент Владимир Путин заявил, что РФ не “закрывает дверь” для иностранного бизнеса, у него всегда есть свобода выбора.

“Мы никого не выгоняли с российского рынка. Мы не закрываем дверь для тех, кто хочет вернуться. Им будут созданы необходимые условия. Но мы будем учитывать специфику в поведении этого партнера”, – заявил президент.

Financial Times пояснила 15 июня, что, согласно секретному распоряжению, Владимир Путин на прошлой неделе поручил своему правительству подготовить закон, позволяющий национализировать активы, принадлежащие недружественным иностранным компаниям, по ценам ниже их стоимости.