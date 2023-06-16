 

Во время «Алых парусов» выпускники смогут приобрести шампанское российского производства

16.06.2023, 15:13, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление, снимающее запрет на территории Санкт-Петербурга на покупку алкоголя лицами, не достигшими 18 лет.

Документ будет действовать только 24 июня в период проведения праздника «Алые паруса» и распространяться исключительно на шампанское российского производства.

– Надо быть реалистами, выпускной – один из главный праздников в жизни. В эту волшебную ночь вчерашние школьники начинают новый этап жизни, не будет портить детям праздник, – рассказал журналистам губернатор.

Продажа игристого вина будет осуществляться при предъявлении приглашения на «Алых парусов» и билета учащегося.

В день проведения праздника Смольный запустит горячую линию, на которую школьники смогут сообщить о нарушении их законного права приобрести шампанское.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.06 / Жителей Томска оштрафовали на 800 рублей за нелегальное варение макарон

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Привычная картина

18.06 / Шегги-боб, гарсон и пикси с челкой: десять простых многослойных стрижек с «эликсиром молодости»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Жизнь она такая, непредсказуемая штука

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Дополнительные протоколы

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Счастливая встреча “Леопарда” и “Брэдли”

18.06 / Мнение: О выполнении первого пункта плана Путина… Сворачиваемся?

18.06 / Делаем маски на основе кукурузного крахмала: они защищают волосы от солнца и обладают питательными свойствами

18.06 / «Ради чего мы все это делаем»

18.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Россия и населенные пункты на букву Ы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика