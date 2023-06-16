Во время «Алых парусов» выпускники смогут приобрести шампанское российского производства

Глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление, снимающее запрет на территории Санкт-Петербурга на покупку алкоголя лицами, не достигшими 18 лет.

Документ будет действовать только 24 июня в период проведения праздника «Алые паруса» и распространяться исключительно на шампанское российского производства.

– Надо быть реалистами, выпускной – один из главный праздников в жизни. В эту волшебную ночь вчерашние школьники начинают новый этап жизни, не будет портить детям праздник, – рассказал журналистам губернатор.

Продажа игристого вина будет осуществляться при предъявлении приглашения на «Алых парусов» и билета учащегося.

В день проведения праздника Смольный запустит горячую линию, на которую школьники смогут сообщить о нарушении их законного права приобрести шампанское.

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