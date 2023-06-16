 

“Очередная горе-ложь” – Варшавер раскритиковал Садальского за слух об увольнении Мироновой

16.06.2023, 15:10, Разное
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В столичной творческой среде назрел очередной конфликт. Начался он с того, что Станислав Садальский в своем блоге объявил об увольнении Марии Мироновой из театра “Ленком”. Сделала она это, якобы, вынужденно: из-за недовольства директора театра Марка Варшавера ее работой.

Не стерпев таких инсинуаций, на связь вышел сам Марк Варшавер. Журналистам Пятого канала он рассказал о том, что Миронова продолжает свою работу под его руководством. Она красива и талантлива, регулярно получает новые роли. Поэтому никогда и речи не велось о том, чтобы позволить потерять такого прекрасного сотрудника, сообщает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

“Это очередная ложь горе-артиста”, – Марк Варшавер раскритиковал Станислава Садальского за слух об увольнении Марии Мироновой.

По словам директора театра “Ленком”, это громкое заявление очень возмутило Миронову. Садальский сообщил, что “горе-директор” якобы довел ее до ручки, в то время как на самом деле артистка не может сказать про руководителя ни единого плохого слова.

Напоследок заслуженный деятель искусств РФ Марк Варшавер прошелся по еще одному заявлению Станислава Садальского: тот заявлял, что девять лет трудился в театре.

“У нас никогда таких артистов в театре не было. Поэтому и тут ложь”, – отстоял правду Марк Варшавер как и о театре, так и о Марии Мироновой.


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