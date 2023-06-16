Ученые доказали, что плотные завтраки могут предотвратить диабет



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Речь идет о работе исследователей из США, которые оценили влияние на здоровье ограниченного по времени питания (ограничение калорий до первых восьми часов дня). Предыдущие исследования показали, что эта форма прерывистого голодания может улучшить кардиометаболическое здоровье и стабилизировать уровень сахара в крови. Однако команда хотела определить, связаны ли эти улучшения с потерей веса или стратегией голодания.

Исследователи сравнили две группы участников с преддиабетом и ожирением. В первой группе людям давали 80 процентов дневных калорий до 13:00, во второй был обычный режим питания, когда 50 процентов ежедневных калорий потреблялись после 16:00. Пациенты были рандомизированно распределены в группы, а через семь дней их переводили в альтернативную группу также на неделю. Пациенты носили приборы, измеряющие уровень сахара в крови, на протяжении всего исследования.

Ученые обнаружили, что вес участников был стабильным на протяжении всего исследования. Но при этом раннее кормление с ограничением по времени приводило к уменьшению средней амплитуды гликемического отклонения и уменьшению времени выше диапазона (глюкоза в крови > 140 мг/дл) — по сравнению с группой с обычным режимом питания. Время в диапазоне было одинаковым у обоих групп.

Согласно результатам исследования, тип питания с ограничением по времени, благодаря своему влиянию на уровень сахара в крови, может предотвратить прогрессирование диабета 2 типа у людей с преддиабетом или ожирением.