Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi 12

Компания Xiaomi провела мероприятие в Таиланде, чтобы представить совершенно новый смартфон по бюджетной цене Redmi 12. Об этом пишет GizmoChina.

Redmi 12 получил 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+, частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 550 нит. Производительность обеспечивается восьмиядерным процессором Helio G88 2021 года, мощностью 2-ГГц. Смартфон поддерживается 4 или 8 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ встроенной памяти. Три камеры расположены на задней панели телефона. Основная имеет разрешение 50 МП, сверхширокоугольная – 8 МП, а макро – 2 МП. На переднем экране в “о-образный” вырез встроена 8МП камера.

Смартфон имеет поддержку 4G, Wi-Fi и Bluetooth. Он также оснащен разъемом USB-C и 3,5-мм аудиоразъемом. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Возможна быстрая зарядка до 18 Вт.

Redmi 12 поставляется в трех версиях: 4/128 ГБ (или 8/128 ГБ), 8/256 ГБ (8/256 ГБ) и 16/256 ГБ. Цена на данный момент известна только для модели 8/128 ГБ – 1 090 юаней (12,8 тыс. рублей).