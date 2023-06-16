Самый лучший способ выглядеть элегантно в 50: секреты французского стиля на лето для женщин за 50

Французская мода – это прямые линии, нюдовые тона и классические узоры, то есть все то, что делает женщину по-настоящему женственной. Она подходит представительницам прекрасного пола всех возрастов, а также тем, кто является поклонником минимализма. О том, как одеваться в соответствии с ней и как выглядеть шикарно в возрасте за 50, пойдет речь в данной статье.

Правила французского шика

Существует три правила, характеризующих французскую моду. Речь идет о том, что качество важнее количества, мода сосредоточена на классике и надо совместить стиль с комфортом. Как было сказано ранее, одеваться по-французски после 50 означает, что вы должны сделать выбор в пользу минимализма. Избегайте ярких цветов и узоров. Стремитесь к нюдовым цветам, прямым линиям, качественным тканям и старайтесь одновременно выглядеть комфортно и элегантно.

Белая рубашка и бежевые брюки

В повседневной жизни вы должны быть простыми, но при этом стильными. Наденьте блузку или классическую белую рубашку и бежевые брюки с высокой талией. Вы можете сочетать наряд с каблуками или с лоферами. Брюки с высокой талией идеальны для женщин, которые хотят скрыть жир на животе после 50 лет. Также комплект подойдет для невысоких женщин. Такой наряд удлинит силуэт и сделает вас стройнее.

Блуза в горошек и черная юбка

Вы можете сочетать классический рисунок (горошек) с юбкой-парашютом черного цвета. Обувь может быть телесной, черной или белой. Опять же, если вы не чувствуете себя достаточно комфортно на каблуках, вы можете надеть мокасины, мюли или эспадрильи. Не забудьте добавить несколько модных аксессуаров, чтобы подчеркнуть стиль французского шика! Цветочные аксессуары сейчас очень популярны.

Монохромный наряд

Парижский шик предполагает смешивание классических вещей с повседневной одеждой. Этот монохромный наряд для дам старше 50 лет — идеальный пример правильного выбора. Атласный костюм с классическими белыми кроссовками смотрится просто превосходно. Вы можете дополнить образ своей любимой сумкой и аксессуарами.

Черные брюки с жилетом

Если вы хотите выглядеть элегантно и стильно в 50 лет, тогда французский стиль для вас! По мнению модных экспертов, нужно ориентироваться на силуэт и избегать мешковатой одежды. Вместо этого наденьте вещи с прямыми линиями. Классические и вневременные изделия легко позволят вам это сделать. Попробуйте надеть прямые черные брюки и сочетайте их с черным жилетом. Добавьте аксессуары, и мы гарантируем, что вы будете выглядеть совершенно сногсшибательно.

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Мини-юбка с белой рубашкой

Восхитительный наряд, который поможет вам подчеркнуть красоту и стройность фигуры. Юбка с высоким поясом и трендовая рубашка на пуговицах идеально соответствуют концепции фразцузской моды.

Платье свободного кроя

Простое и лаконичное, идеально подходящее для летнего сезона платье станет отличным выбором. Вертикальный ряд пуговиц визуально увеличит рост и сделает фигуру стройнее.

Комплект с жакетом

Белая футболка и белые прямые брюки в сочетании с синим жакетом смотрятся очень нарядно. Такой комплект идеально подойдет для любого выхода.

Полосатая футболка и укороченные брюки

Сегодня горизонтальная полоска в тренде, и вы можете использовать это для формирования образа французского шика. Лук получается эффектным и стильным, подчеркивающим красоту и стройность вашей фигуры.