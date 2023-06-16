Мода на юбки макси переходит из весеннего сезона в летний: один тип топа, с которым они сочетаются лучше всего (идеи образов)

Осенью и весной наверняка вы предпочитали сочетать макси-юбки с уютными свитерами, укороченными кардиганами и футболками оверсайз. Многослойные комбинации всегда отлично смотрятся, когда на улице прохладно, но теплые ткани не подходят для сухой жаркой погоды. О том, с чем летом носить юбку макси, пойдет речь в данной статье.

Мини-топ в приоритете

Верным правилом при создании образа является: оставить один большой предмет одежды. Имеется в виду то, что с макси юбкой отлично сочетается мини-топ. Он создает баланс с тем, что на вас надето: струящаяся макси-юбка внизу и облегающий топ без рукавов не позволят превратить лук в небрежный.

К примеру, простая облегающая майка хорошо смотрится с макси-юбкой, вы также можете надеть слегка мешковатый укороченный топ, но без рукавов. На идеях гармоничных сочетаний юбки и топов, а также на рекомендациях по выбору материалов и фасонов хочется остановиться более подробно.

Атласная макси-юбка

Какими бы универсальными ни были макси-юбки, иногда они рискуют оказаться слишком повседневными. Выбор правильных тканей для юбок может помочь им выглядеть более шикарно. Вместо типичного трикотажа, из которого делают многие макси-юбки, выбирайте шелк и атлас.

С топом на одно плечо

Для создания элегантного образа наденьте макси-юбку с топом на одно плечо, туфлями на низком каблуке или балетками. Хотя это простое сочетание, оно отлично подходит для летних вечерних прогулок и всегда позволяет вам хорошо выглядеть. Если вы хотите заявить о себе (любите эпатировать), наденьте длинную атласную юбку с топом с открытыми плечами и яркими эспадрильями или мюли.

Комплекты

Отлично смотрится комплект из макси-юбки и мини-топа из одинаковой ткани. Это наряд будет очень актуальным в летнем сезоне. Выберите любой принт или остановитесь на однотонности, в любом случае комплект будет потрясающим.

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В стиле бохо

Юбка макси отлично стилизуется, и вы можете выбрать любой из понравившихся вам стилей. К примеру, сейчас в моде стиль бохо, и вы сделаете правильно, если пополните свой гардероб юбкой такого плана. Вместе с топом она смотрится максимально органично и привлекательно.

Обувь

Короткие юбки, сандалии с ремешками и откровенная одежда обычно ассоциируются с жаркой погодой, но в этом году в тренде замена шлепанцев на ковбойские сапоги, а мини-юбки — на макси. Можете формировать образ по такому же принципу. Например, длинная юбка с разрезом смотрится просто потрясающе с массивными ботинками.

Яркие цвета

Согласитесь, что летом нам всегда хочется выглядеть более ярко, чем в другие сезоны. Не ограничивайте себя в выборе, отдавайте предпочтение ярким, насыщенным цветам. Выберите юбку в качестве акцента или сочетайте два ярких цвета (например, красный и черный) в комплекте юбки с топом.

Выбор украшений

Дополните образ изящными ярким украшениями, например массивным кольцом или большими серьгами-кольцами. Если вы выбрали однотонный топ, вам понадобятся сдержанные, но яркие вещи, которые хорошо сочетаются с эффектной длиной юбки, не отвлекая слишком много внимания от основы наряда.