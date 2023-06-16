 

“Вряд ли сама захотела” – Омаров отреагировал на решение Бородиной крестить дочь

16.06.2023, 13:50, Разное
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В отношениях бывших супругов, кажется, новая драма. На этот раз камнем преткновения стало вероисповедание их общей дочери Теоны. Курбан Омаров, напомним, дагестанец и является мусульманином. А ведущая “Дома-2” православная. Так что, вполне логично, что Ксении Бородиной захотелось, чтобы ее дети последовали ее примеру.

Младшая наследница недавно побывала на крещении ребенка Ольги Орловой. И, по словам звезды, после обряда попросила ее тоже крестить. Теледива рассказала поклонникам, что намерена исполнить желание Теоны и уже выбирает место для проведения таинства. При этом она уточнила, что дочка должна спросить разрешение у отца.

А Курбан Омаров уже отреагировал на решение Ксении Бородиной крестить наследницу. Кто-то из поклонников задал ему соотвествующий вопрос, на что он ответил довольно резко. “Вряд ли семилетняя дочь сама искренне захотела”, – написал в своем микроблоге экс-супруг теледивы. Он также поведал, что в прошлом у него с бывшей женой была договоренность о том, что Теона сама примет решение о религии, но в более осознанном возрасте.

Стоит отметить, что на просторах Интернета поклонники уже обсуждают, что звезда “Дома-2” могла сделать это назло экс-мужу. Не секрет, что после развода у Курбана Омарова и Ксении Бородиной довольно сложные отношения. Тем более, недавно он дал откровенное интервью, в котором раскрыл не очень приятные факты о браке с теледивой.


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